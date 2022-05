Algérie: Accueil solennel au président Tebboune à Ankara

Ankara — Un accueil solennel et chaleureux à été reservé au président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, lundi à Ankara, par son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan.

La cérémonie solennelle d'accueil s'est déroulée au Complexe présidentiel turc conformément aux us et traditions turcs.

Une salve de 21 coups de canon a été tirée en l'honneur du Président Tebboune qui a été accueilli par M. Erdogan à l'entrée du Complexe présidentiel, où les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays.

Les deux présidents ont passé en revue un détachement de la Garde militaire turque qui leur a rendu les honneurs.

M.Tebboune a ensuite salué de hauts responsables turcs, en compagnie du Président Erdogan qui, à son tour, a salué les membres de la délégation algérienne.

Le Chef de l'Etat aura des discussions en tête à tête avec le Président turc, au Complexe présidentiel qui seront élargies aux délégations des deux pays.

Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara, pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation du président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan.

Le président de la République est accompagné, lors de sa visite en Turquie, d'une importante délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'Energie et des Mines, de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, du Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre délégué chargé des micro-entreprises et du ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups.