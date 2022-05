Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - Faciliter l'accès des personnes âgées au numérique

En République du Congo comme dans la plupart des pays, les personnes âgées peinent à accéder aux outils numériques, encore moins aux réseaux sociaux.

Dans un message délivré à l'occasion de la Journée internationale des télécommunications, célébrée le 17 mai de chaque année, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux nouvelles technologies pour les séniors.

Les outils numériques, y compris internet, constituent des moyens pour permettre aux personnes âgées d'acquérir de l'autonomie et de sortir de l'isolement. Or, les chiffres montrent que les séniors utilisent très peu les réseaux sociaux. Au niveau mondial, d'après une étude, seuls 8% des personnes âgées de plus de 65 ans utilisent Facebook sur les 2,9 milliards d'utilisateurs. Sur les 4,2 milliards de likes sur Instagram, on retrouve seulement 1,2 % d'hommes et 0,9% de femmes âgées.

La promotion des politiques d'amélioration des performances nécessite, selon Léon Juste Ibombo, une mutualisation des efforts, à travers une fédération des acteurs publics et privés, afin de permettre aux séniors de pouvoir accéder à un accompagnement structuré. L'État œuvre pour l'épanouissement des personnes âgées, tout comme pour les sensibiliser aux mauvaises pratiques des technologies de l'information et de la communication (TIC), à l'arsenal juridique protégeant les données à caractère personnel...

" Les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé ", c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale dédiée aux télécoms. Cette thématique correspond aux objectifs prioritaires prescrits dans le Plan national de développement 2022-2026, dont les TIC en constituent l'un des six axes stratégiques.

" Ce thème permettra aux États membres de l'Union internationale des télécommunications, aux partenaires et à d'autres parties prenantes de mener une campagne de sensibilisation concernant le rôle important que jouent les télécommunications/TIC pour aider les personnes âgées à préserver leur santé, à rester connectées et indépendantes sur le plan physique, psychologique et financier ", a déclaré le ministre Léon Juste Ibombo.

Il a enfin rappelé les progrès réalisés par le pays au cours de ces dernières années dans le domaine des TIC, notamment l'opérationnalisation du Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques ayant permis de connecter plus de quatre-vingts localités privées de réseau téléphonique. " La transformation numérique est un nouveau paradigme issu de l'innovation disruptive, qui consiste à révolutionner la façon d'offrir des services ou de vendre des produits grâce à l'internet. Avec le e-santé, les personnes âgées "connectées" peuvent bénéficier d'un meilleur suivi médical, ainsi que des opportunités d'entretenir des liens sociaux et familiaux via les réseaux sociaux ", a-t- il conclu.