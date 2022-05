Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - L'État congolais et la société Eni-Congo renforcent leur partenariat

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et le directeur général d'ENI Congo, Mirko Araldi, ont signé, le 12 mai à Brazzaville, des avenants aux contrats de partage de production liant la République du Congo et la compagnie pétrolière italienne. Avec ce contrat additionnel, le gouvernement congolais a réussi à s'accorder avec les neuf compagnies opérant dans le secteur pétrolier du pays.

Le contrat additionnel sur le partage de production prévoit l'accélération et l'augmentation de la production de gaz au Congo, principalement par le développement d'un projet gaz naturel liquefié (GNL), avec un démarrage prévu en 2023 et une capacité pleinement opérationnelle de plus de trois millions de tonnes/an (plus de 4,5 milliards de mètres cubes/an). Les exportations de GNL permettront, selon les deux parties, de valoriser la production de gaz excédant les besoins du marché intérieur congolais.

ENI Congo entend œuvrer pour la décarbonation à travers la promotion de la transition énergétique durable au Congo, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture avec le développement d'une filière agricole (non concurrente à la filière alimentaire) dédiée à la production de matières premières nécessaires au bioraffinage, de la conservation et de la gestion durable des forêts, de la promotion de systèmes de cuisson propres ainsi que de la capture, l'utilisation et le stockage du gaz carbonique.

" Nous sommes en train de travailler sur la valorisation du gaz, pour alimenter le marché domestique et l'exportation. Nous travaillons également sur la transition énergétique avec le lancement d'un important projet de biocarburant par la culture du raisin sur trois cents hectares dans les départements du Niari et du Pool. La production du raisin pourra démarrer dès l'année prochaine ", a indiqué Mirko Araldi.

Du côté de la partie congolaise, le ministre des Hydrocarbures a insisté sur le fait que la signature des contrats additionnels avec ENI Congo contribuerait à doper la production nationale, à créer un cadre juridique fiscalo-douanier plus attractif pour les sociétés pétrolières et à accroître les investissements du secteur.