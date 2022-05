Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les natifs de Sembé engagés pour le développement de leur district

Les filles et fils du district de Sembé, dans le département de la Sangha, réunis le 15 mai à la mairie du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, ont pris l'engagement d'intérioriser les valeurs d'amour, de tolérance, de compréhension mutuelle et d'entraide entre eux.

La rencontre a été organisée pour la promotion des valeurs de paix, de dialogue et d'unité dans le district, sous l'initiative du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, également candidat unique de la circonscription électorale de Sembé aux élections législatives de juillet prochain. L'objectif consistait à exhorter les ressortissants de ce district à adopter un comportement responsable et civique afin d'avoir une attitude de fair-play pour sauver la localité.

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a indiqué que cette concertation s'est tenue dans un contexte préélectoral, en s'appuyant sur un passé qui a souvent, à tort ou à raison, occasionné des fractures sociales dans le district de Sembé. " La concertation s'appuie sur la présence marquée par la nécessité de voir les filles et fils de Sembé se retrouver dans un cadre de solidarité pour penser le développement de ce district ", a-t-il indiqué, ajoutant que " cette initiative de solidarité n'est pas une initiative exclusive, elle est inclusive de la nécessité des natifs de la Sangha et ceux du Congo en général".

Les natifs de Sembé ont promis d'intérioriser les valeurs d'amour, de tolérance, de compréhension mutuelle et d'entraide entre eux. Ils ont, par ailleurs, demandé la mise en place d'un organe de suivi et d'exécution des conclusions et recommandations de la concertation citoyenne, l'implication effective des cadres promus à des hautes fonctions administratives et politiques pour le développement de cette localité, la pérennisation de la rencontre citoyenne des cadres et natifs de Sembé, la revalorisation de la culture de cacao et l'organisation d'un forum sur le développement du district en mars 2023, la valorisation de la fonction sage de Sembé.