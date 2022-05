Congo-Kinshasa/Maroc: Demi-finale C2 - RS Berkane de Florent Ibenge débarque Mazembe

Le club de Lubumbashi n'a pas résisté à la furie du club marocain, en match retout de demi-finale de la Coupe de la Confédération, battu par un but à quatre, score étrangement identique à celui du match de barrage de la Coupe du monde Qatar 2022 entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards à Casablanca, deux mois plutôt.

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi ne disputera pas la finale de la 19e édition de la Coupe de la Confédération. Après la petite victoire d'un but à zéro au match aller de demi-finale à domicile (une réalisation de John Bakata à la 90+5e mn), les Corbeaux du Grand Katanga ont littéralement craqué en terre marocaine face à la Renaissance sportive de Berkane de l'entraîneur congolais, Florent Ibenge. Le coach français de Mazembe, Franck Dumas, a pratiquement reconduit le groupe vainqueur du match aller avec Siadi Ngusia Baggio dans les perches, et dans le champ les défenseurs Kevin Mondeko, les Zambiens Tandi Mwape et Kabaso Chongo et Djos Issama Mpeko. Au milieu de terrain l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Zemanga Soze et Glody Likonza (remplacé à la 68e mn par Etienne Mayombo) ; et en attaque, il y a eu Ernest Luzolo, Philippe Kinzumbi (remplacé à la 70e mn par Joseph Benson Ochaya) et Adam Bossu Nzali (remplacé à la 90e mn par John Bakata).

Mazembe a encaissé le premier but dès la 10e mn de jeu par El Helali, avant l'égalisation de Philippe Kinzumbi une minute après. Mais à la 43e mn, Tandi Mwape a écopé d'un carton jaune. C'est en seconde période que les protégés du président Moise Katumbi ont vraiment chaviré avec d'abord le tournant du match à la 64e mn à la suite de l'expulsion de Tandi Mwape pour accumulation de deux cartons jaunes. Et à la 79e mn, la Renaissance sportive de Berkane a pris l'ascendant avec le deuxième but signé Larbi Naji. A la 88e mn, Youssef El Fahli a corsé l'addition, offrant de fait la qualification aux siens en transformant le penalty sifflé par l'arbitre de la partie. Et le même Youssef El Fahli a inscrit le quatrième but des joueurs de Florent Ibenge à la 90e mn.

Le carton rouge de Tandi Mwape a chambardé le plan de Franck Dumas, qui ne pouvait plus monter son autre buteur, Jephté Kitambala. L'équipe a évolué pendant pratiquement trente minutes en infériorité numérique, subissant tous les assauts de la Renaissance sportive Berkane. Le Tout-Puissant Mazembe va dès lors se recentrer sur le championnat national qui va se poursuivre à partir du 22 mai après trois mois d'interruption à cause des difficultés de déplacement des clubs à travers le pays. Actuel leader au classement, il jouera le 25 mai contre le Racing Club de Kinshasa, la lanterne rouge. Notons que le Congolais Chadrac Muzungu Lukombe a joué toute la partie du côté de Berkane, alors que Tuisila Kisinda Rossien est resté sur le banc des remplaçants.

Dans l'autre demi-finale retour, Al Ahli Tripoli de Libye a battu Orlando Pirates à Johannesburg, en Afrique du Sud, par un but à zéro, une œuvre d'Ali Abu Arqoub à la 89e mn. Mais au match aller à l'extérieur, les Sud-Africains s'étaient imposés par deux buts à zéro.

Finaliste malheureux en 2019 et vainqueur en 2020, la Renaissance sportive de Berkane jouera une troisième finale de la Coupe de la Confédération, le 20 mai à Uyo, au Nigeria, face à Orlando Pirates, déjà vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique (1995 et 2013) et de la Supercoupe de la Confédérartion africaine de football (1996), ainsi que finaliste malheureux de la Coupe de la Confédération (2015). La finale sera aussi un duel entre deux entraîneurs, le Congolais Florent Ibenge de Berkane et l'Allemand Josef Zinnbauer.