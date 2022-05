Congo-Brazzaville: Amélioration de la qualité des services - Un cabinet d'expertise ouvert à Brazzaville

Le cabinet d'expertise Gelman Formation conseil (GFC) a été présenté à la presse, le week-end dernier à Brazzaville, par son directeur général, Gaspard Kimpala, lors d'une cérémonie solennelle marquant sa sortie officielle. Il propose des formations appropriées adéquates aux entreprises publiques et privées en vue de promouvoir leur meilleure expertise.

Le cabinet GFC a été ouvert sur le thème " Promouvoir l'expertise locale pour un développement cohérent et équilibré des territoires ". Justifiant l'intérêt de la création de sa structure, le Dr Gaspard Kimpala a fait savoir qu'elle est un outil d'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Elle est créée pour permettre aux entreprises de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées en vue de garantir un meilleur développement interne.

La structure propose ses services et prestations, entre autres, sous forme d'appui institutionnel ; d'études sectorielles ; d'assistance technique et de conseil ; de formation et de renforcement des capacités et de management des projets pour le développement économique et social.

" Du fait de sa vision planétaire du développement, le GFC se veut être un ensemblier de l'expertise publique et privée, nationale et internationale dans le seul but de contribuer au développement du Congo et de l'Afrique. A ce titre, nous assurons l'organisation, la coordination et l'animation des sessions de formation sur différentes thématiques ainsi que par des colloques, séminaires ou autres rencontres nationales ou internationales ", a souligné Gaspard Kimpala.

Le GFC, a poursuivi son directeur général, se propose aussi et surtout de mobiliser les acteurs locaux, notamment des organisations non gouvernementales, des collectivités locales ainsi que des entreprises privées pour les inciter à participer aux projets financés par les multinationaux, dans le cadre d'appels d'offre ou d'avis à manifestation d'intérêt, en s'appuyant sur l'expertise locale.