Afrique de l'Ouest: Al-Burhan reçoit l'envoyé de France pour la région de Sahel et Sahara

Khartoum — Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan, a reçu lundi au Palais Républicain l'envoyé de la France pour la région de Sahel et de Sahara, Bruno Foucher, et a affirmé l'importance de la coopération et de la coordination entre le Soudan et la France pour réaliser la sécurité et la stabilité dans la région du Sahal et du Sahara.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, et l'ambassadrice de France au Soudan, Raja Rabie ont assisté à la réunion.

La réunion a discuté la situation au Tchad et en Libye, et sa relation avec la situation dans le pays, en plus des aspects de la coopération conjointe entre Khartoum et Paris dans la stabilité de la région.

Le Président du Conseil de Souveraineté a souligné le souci du Soudan pour la stabilité au Tchad, affirmant que le Soudan soutient et accueille le processus de paix entre les parties Tchadiennes, qui est accueilli par la capitale Qatarie, Doha.

En ce qui concerne la coopération de sécurité, Gen. Al-Burhan a fait allusion à l'expérience des forces conjointes Soudano - Tchadiennes comme modèle pour la coopération bilatérale de sécurité entre les pays du continent Africain.

La réunion a porté sur la situation en Libye et ses effets possibles sur la sécurité de la région, en particulier sur les aspects liés à la prolifération des armes et aux mouvements de groupes indisciplinés.

Le Président du Conseil de Souveraineté a également donné un briefing à l'envoyé Français au Sahel et au Sahara sur la situation au Soudan et le progrès du processus de dialogue Soudanais facilité par le mécanisme tripartite des Nations Unies, de l'Union Africaine et de l'IGAD, dans le but de parvenir à un consensus national pour gérer la période de transition.