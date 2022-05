Cote d'Ivoire: Contrôle administratif et bonne gouvernance - Des inspecteurs d'État et auditeurs renforcent leurs capacités

Organisée par l'Inspection générale d'État, une session de formation consacrée à " l'analyse financière des comptes et contrôle de gestion : outils et mise en œuvre dans le cadre de l'audit " se déroule du 16 au 27 mai, à Cocody Angré 7e Tranche.

Aussi l'inspecteur général d'État s'est-il dit heureux de la tenue de cette séance de renforcement des capacités, car elle intervient bien dans le cadre de l'une des priorités qu'il s'est fixées dès sa prise de fonction, à savoir la formation qui constitue pour lui un vecteur essentiel visant l'efficacité et la performance de l'Ige.

Car, dira-t-il, " ma conviction est que, pour réussir notre mission en tant qu'organe de contrôle, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance et permettre la professionnalisation et l'harmonisation des pratiques, il nous faut en permanence renforcer les capacités des inspecteurs d'État et des auditeurs ".

Théophile Ahoua N'Doli a confié que la session va apporter un plus aux capacités de réaction des participants lorsqu'il s'agira de procéder à une analyse financière des comptes et à un contrôle de gestion lors des missions qu'ils seront amenés à conduire.

Selon l'inspecteur général d'état, les participants apprendront ainsi à mieux analyser la situation financière des entités qu'ils auront à auditer, à travers l'étude des documents de synthèse financière que sont le bilan, le compte de résultats et les tableaux des flux. Il a, en outre, révélé qu'un autre élément important est l'analyse des performances économiques et financières et cette formation permettra aux participants d'en connaître les techniques.

Invitant ses collaborateurs à une grande assiduité et une attention soutenue durant les douze jours pour tirer le meilleur profit de la formation, l'inspecteur général d'État a insisté sur le fait qu'elle apportera des réponses aux interrogations que l'on est en droit de se poser dans le cadre de l'analyse des documents financiers des structures sous contrôle ou sous audit.

À ce titre, cette formation va renforcer les compétences de contrôle et d'audit des inspecteurs d'État, en consolidant notamment celles portant sur les questions financières et comptables.

Elle leur permettra de répondre plus facilement aux principales préoccupations en la matière, entre autres la méthodologie de mise en œuvre de l'analyse financière et du contrôle de gestion, les différents outils en la matière et les modalités de leur mobilisation, l'utilisation et l'interprétation des informations financières et comptables obtenues et l'orientation des investigations.

" Organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État devrait ainsi disposer d'inspecteurs d'État et d'auditeurs plus que jamais aptes à mener toutes les missions d'audit et d'inspection qui leur sont confiées", s'est félicité Théophile Ahoua N'Doli.

Il a assuré les participants de sa détermination à veiller à ce que les enseignements qui seront dispensés à cette session de formation soient mis en pratique, en vue de permettre aux inspecteurs d'État et auditeurs de mieux appréhender dorénavant la situation des entités auditées, leur organisation, leur situation financière et comptable et leur situation en matière de trésorerie.