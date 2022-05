Cote d'Ivoire: Lutte contre les violences basées sur le genre - L'Ong Engenderhealth lance le projet " Ensemble "

"Initiative multisectorielle de prévention et d'intervention en matière de violences basées sur le genre (Vgb) centrée sur les survivant (e)s en Côte d'Ivoire : défis et perspectives", telle est la thématique qui a réuni le lundi 16 mai 2022, les structures et partenaires qui lutte contre ce fléau.

Organisée par l'Ong Engenderhealth, cette rencontre a pour objectif de présenter l'initiative multisectorielle de prévention et d'intervention en matière de Vbg centrée sur les survivantes en Afrique de l'Ouest francophone à toutes les parties prenantes et d'échanger sur les perspectives ouvertes par une belle initiative dans la sous-région.

Au cours de cette rencontre, Mohamed Ly, directeur régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre de cette organisation basée à Abidjan, a présenté le projet " Ensemble ". Projet qui vise à éradiquer toutes les violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest francophone.

" C'est une initiative qui consiste à mettre ensemble tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les Vgb, en fédérant les connaissances, les approches et les ressources. Notre structure travaille avec les autorités locales, les organisations de la société civile et tous les autres partenaires au développement " dit-il.

Selon lui, le lancement de cette activité commence par la Côte d'Ivoire et sera suivi du Burkina Faso pour s'étendre progressivement dans les autres pays. La particularité de cette initiative s'est qu'elle s'inscrit dans la durabilité contrairement à des projets internes précis avec un plan de travail préétabli.

Raison pour laquelle, elle se veut une plateforme d'échanges, d'innovation afin de créer ensemble une dynamique dans la sous-région pour mettre fin à cette attitude honteuse. A l'en croire, ces actions menées à l'endroit des populations, du secteur public et privé, se veulent inclusives.

Pour Claude Djiké, représentant le ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant (Mffe), c'est une opportunité à saisir. Parce que nul n'est censé ignoré la cruauté du problème des Vgb qui touche bon nombre de personnes quel que soit l'âge. " Nous devons œuvrer pour l'intérêt de nos populations, particulièrement celles qui sont fragilisées par ces abus. Il nous faut les protéger et penser à leur mieux-être ", a indiqué le directeur de cabinet de la Mffe.

Pour ce faire, il a encouragé les femmes à dénoncer les auteurs pour mettre fin à la culture du viol. Signalons que cette structure internationale dont la mission est de promouvoir et de défendre la question du Genre ainsi que les droits en santé sexuelle et reproductive, initie des actions fortes et concrètes.