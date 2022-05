Cote d'Ivoire: Hommage au Président Ouattara - Le canton Zaké Blao remercie le Chef de l'État pour la reconduction de Anne Ouloto

Les populations du canton Zaké Blao, dans la commune de Guiglo, ont rendu un vibrant hommage au Président de la République Alassane Ouattara. C'est à Goya que les habitants des huit villages du canton se sont donné rendez-vous pour célébrer la reconduction d'Anne Ouloto dans le gouvernement Patrick Achi 2 et lui renouveler leur soutien.

" Voir les chefs du Zaké Blao s'organiser pour dire merci au Président de la République est un acte fort. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire ", a déclaré la ministre de la Fonction publique qui n'a pas caché sa fierté face au soutien qui lui a été témoigné par les chefs traditionnels et la population. Elle a affirmé qu'à partir du Zaké Blao, c'est tout le Cavally, et au-delà, tout le peuple Wê qui exprime ainsi sa reconnaissance au Chef de l'État.

Le chef du village de Yaoundé , Dji Émile, au nom des populations et de la chefferie traditionnelle, a en effet salué les actions du Président de la République qui ont permis de ramener la paix dans le pays, particulièrement dans le Cavally.

Les rancœurs se sont tues et le développement est visible dans la région, avec des réalisations qui attestent un bilan positif du Rhdp, après une décennie à la tête de la Côte d'Ivoire. Satisfaites, les populations ont renouvelé leur confiance au Président Alassane Ouattara et au Rhdp. Et ont promis lui assuré une large victoire aux prochaines échéances électorales.

La présidente du conseil régional du Cavally s'est réjouie de cette annonce, exhortant les populations à se mobiliser pour assurer la victoire du Rhdp lors des prochaines échéances électorales, notamment les municipales, régionales et les sénatoriales prévues en 2023 ainsi que la présidentielle de 2025.

" Ce qui reste à faire, c'est de travailler plus qu'hier, pour qu'on aille vite. Mais je ne peux pas travailler sans vous. Nous devons rester mobilisés pour la cause du Chef de l'État. Rassurez-vous, nous sommes au travail ", a déclaré Anne Ouloto. Elle a annoncé que les élus et cadres de Guiglo, Taï, Blolequin, Toulepleu sont déjà en ordre de bataille regroupés derrière Alassane Ouattara.

La cérémonie a enregistré la participation des délégations arrivées de Toulepleu, de Daloa, Gagnoa, des associations et d'anciens militants de l'opposition ayant déposé leurs bagages au Rhdp.