Congo-Kinshasa: Le forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais débute ce mardi à Lubumbashi

Le Forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais sera lancé mardi 17 mai à Lubumbashi dans le Haut-Katanga.

Ces assises, organisées par l'assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, visent à rassembler plusieurs catégories de personnes, notamment des acteurs politiques, les membres de la société civile, les chefs coutumiers, les scientifiques, et les jeunes.

Prévu au départ pour soixante-dix participants, finalement le centre pastoral Mgr Jean-Pierre Tafunga de l'archevêché de Lubumbashi en accueillera près de deux cent cinquante.

Parmi ceux qui ont déjà foulé le sol lushois en provenance de Kinshasa et d'autres provinces du grand Katanga, il y a des sénateurs, les députés nationaux, les ministres honoraires et en exercices et d'autres.

A quelques heures du démarrage de ce forum, plusieurs personnalités ont été aperçues dans les couloirs de l'archevêché. Il s'agit notamment de personnalités katangaises du monde politique, dont les proches du sénateur à vie Joseph Kabila et du président d'Ensemble pour la République de, Moïse Katumbi.

Présent à l'archevêché de Lubumbashi, un sexagénaire approché par Radio Okapi a fait savoir que " les Katangais se sont longtemps rentrés dedans, et que l'heure de la réconciliation a sonné. "

Au cours de trois jours des travaux, selon lui, les participants doivent se regarder droit dans les yeux et se dire de vérités même celles qui fâchent, pourvu que l'objectif tant souhaité soit atteint afin que les générations futures héritent de l'espace grand Katanga uni dans la diversité.

A la question de savoir si le sénateur à vie Joseph Kabila et Moise Katumbi seront là ou représentés, le sexagénaire a répondu : " Venez et vous verrez ".

Le forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais est placé sous le thème : " Frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours ".