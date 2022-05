Afrique: Des journalistes africains en visite de presse en Egypte

Une quarantaine de journalistes et responsables des médias des pays africains parmi lesquels le Congo participe, du 15 au 26 mai au Caire, en Egypte, à un programme de visite des institutions et organismes initié par l'Agence égyptienne pour le partenariat et le développement (EAPD).

Prévues pour une durée de deux semaines, les visites portent sur les échanges avec de hautes personnalités et responsables des institutions et organismes de l'Egypte, notamment sur les questions de coopération et de partenariat dans les domaines politique, économique, culturel, social, industriel, de la préservation et la résolution des conflits en Afrique.

L'objectif, a indiqué le président du Conseil égyptien des Affaires étrangères, Monir Zahram, est de faire connaître aux médias, en tant que canaux de transmission, l'Egypte dans toute sa dimension politique, économique et sécuritaire dans l'intérêt non seulement de son pays, mais plutôt de toute l'Afrique appelée à œuvrer ensemble pour l'union et la cohésion en vue de forger le destin de son peuple.

" Le partenariat entre nos pays frères d'Afrique est nécessaire pour parvenir à relever les défis du développement de notre continent dans divers secteurs dont celui de l'industrialisation ", a indiqué le lieutenant général Abdel Mouniem el Taras, président de l'Organisation arabe de l'industrialisation, une structure chargée de mettre en œuvre la vision 2030 de l'Egypte en matière de développement et de l'innovation technologique.

Structure multipolaire, l'Organisation arabe de l'industrialisation compte en son sein seize usines de fabrique dans les domaines de l'électronique, l'énergie solaire, la transformation de l'économie verte, du transport (véhicules, wagons ferroviaires... ) de l'industrie militaire (production des engins militaires, hélicoptères et des tanks) destinés également aux pays africains désireux.

" A travers notre structure, nous offrons également des programmes de formation militaires, des techniciens et des stages aux pays africains dans les différents domaines ", a indiqué le général, précisant que cette politique s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des pays africains dans le transfert des compétences.

Relever les défis de la prévention et la résolution des conflits

Par ailleurs, mêlant à la fois visites, découverte des sites historiques de l'Egypte, le programme offre également aux responsables des médias la possibilité de se faire une idée sur le rôle et l'implication de ce pays du Maghreb dans le domaine de la prévention et la résolution des conflits qui déchirent le continent. C'est dans ce cadre que se situe la visite au Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix, un organisme public fondé en 1994.

Spécialisé dans la formation des militaires, policiers et civils ainsi que dans le renforcement des capacités et la recherche dans les domaines de la paix et de la sécurité en Afrique ainsi que dans le monde arabe, il est affilié à l'Union africaine.

Selon son directeur, Ahmed Abdel-Latif, qui a passé en revue le rôle de sa structure, ce centre d'excellence a pour mission de prévenir, atténuer et résoudre les conflits violents en facilitant et en soutenant les efforts de dialogue, de négociation, de médiation et de réconciliation nationale. Il a, à l'occasion d'un échange avec les médias, indiqué que ce centre travaille sur le renforcement des capacités nationales et à l'amélioration de la résilience des communautés face aux défis de la paix et de la sécurité. Une occasion d'inviter la presse du continent à œuvrer pour l'atténuation et la prévention des conflits.

Dans la suite de ce programme, il est prévu, entre autres, l'entretien avec son éminence le grand imam d'Al Azhar, la visite du village intelligent, du canal de Suez, de l'Académie militaire de Nasser, un entretien avec son éminence le pape Tawadros d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint Marc, mais aussi un entretien avec l'ambassadeur Hamdi Loza, vice-ministre égyptien des Affaires étrangères.