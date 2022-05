Sénégal: Les travaux de réhabilitation d'un tronçon lancés à Mbour

Mbour — Le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a lancé officiellement, lundi, à Mbour (ouest), les travaux de réhabilitation de la route El Hadji Thierno Mouhamadou Mansour, d'un coût d'environ 800 millions de francs CFA, dans le cadre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES, a constaté l'APS.

D'un linéaire de 1,6 km en béton bitumineux avec assainissement, cette route part de la route nationale numéro 1 par rallier l'Etablissement public de santé de niveau 1 de Mbour.

Le ministre a précisé que les travaux vont durer quatre mois, ajoutant que ce programme participe "activement" à changer le visage des villes bénéficiaires.

La réhabilitation de cet axe, très fréquenté, constitue "une forte demande" des populations, selon le service de communication du PROMOVILLES.

En effet, assure la même source, l'accès des malades et des ambulances à l'hôpital à travers cette voie est très difficile et à terme, il impactera "fortement" sur la mobilité des personnes et des biens.

Ce projet vient renforcer les acquis de PROMOVILLES dans la commune qui a déjà réalisé plus de 14,5kms de voirie éclairée sur 12 tronçons qui desservent 17 quartiers. Ces réalisations rendent plus accessibles le centre-ville et certains quartiers périphériques jadis inaccessibles surtout pendant l'hivernage pour un montant total de plus de 9,5 milliards de francs CFA.

L'assainissement a également occupé une place importante dans les travaux de PROMOVILLES. Une station de pompage a été réalisée à Diamaguene pour soulager les populations pendant la saison des pluies.

L'éclairage public a aussi été mis en service sur ces tronçons avec 547 lampadaires installés et aujourd'hui fonctionnels.

Par ailleurs, PROMOVILLES est en train de réaliser actuellement le pavage de la devanture du stade Caroline Faye qui pourra servir d'espaces pour notamment les acteurs culturels.

Le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, a félicité le ministre Samba Ndiobène Kâ et ses équipes pour tout le travail abattu sous la haute autorité du président de la République, Macky Sall, dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) qui doit gouverner tout le programme de la politique économique et sociale du pays jusqu'en 2035.

"Le pilier relatif à l'équité sociale et territoriale est extrêmement important. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup de projets ont été formulés pour que le Sénégalais de l'intérieur du pays et celui de Dakar puissent se sentir dans les mêmes conditions", a fait valoir le maire de Mbour.

"La réalisation de ce tronçon va, non seulement, nous permettre d'avoir une route, mais aussi un système de drainage au profit de tous les quartiers environnants", a précisé Cheikh Issa Sall.