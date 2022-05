Sénégal: Transferts exceptionnels - 54.596 ménages ciblés à Diourbel

Dakar — Au total 54.596 ménages de la région de Diourbel inscrits au Registre national unique (RNU) vont bénéficier des transferts monétaires exceptionnels décidés par le président de la République, Macky Sall, précise le coordonnateur du pôle Louga-Diourbel de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Babacar Thiaw.

"Diourbel est bénéficiaire" de ces transferts exceptionnels, "au même titre que toutes les autres régions du Sénégal. Au niveau national, nous sommes à 542.956 ménages et au niveau de la région de Diourbel, il y a 54.596 ménages concernés", a-t-il dit, dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Le président de la République a procédé, mardi dernier, au lancement de transferts monétaires exceptionnels destinés aux 542.956 ménages inscrits dans le Registre national unique (RNU).

Le montant à distribuer a été arrêté à 43 milliards 436.480 mille francs CFA, soit 80.000 francs pour chaque ménage inscrit au RNU.

Ce soutien monétaire va permettre d'améliorer le niveau de consommation et d'éducation des populations.

Selon Babacar Thiaw, à Diourbel, les transferts vont démarrer incessamment après le travail de vérification des données des ménages, effectué à 94%.

Opération d'urgence

"C'est une opération d'urgence pour répondre un peu à la crise de Covid et aujourd'hui, il y a également la crise au niveau de l'Ukraine qui fait que ça a des effets sur le train de vie des Sénégalais (... ). Tout cela fait qu'il y a urgence à commencer le processus", a expliqué M.Thiaw.

Il a assuré que ce ne sont pas seulement les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale qui sont ciblés par ce programme d'urgence qui est ponctuel et qui ambitionne de toucher toutes les personnes inscrites au Registre national unique (RNU).

Dans la région de Diourbel, signale-t-il, "nous sommes à 21.086 ménages qui sont bénéficiaires de bourses de sécurité familiale". Or, "si l'on considère ceux qui sont inscrits dans le RNU lors de la dernière mise à jour de 2019, dit-il, nous sommes à 54.596 ménages".

Les 80.000 FCFA offerts aux chefs de ménages seront transférés en une seule opération, contrairement à la bourse de sécurité familiale qui est pérenne.

"C'est une opération en une seule fois. Ce ne sont pas des opérations mensuelles. Les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale vont continuer à percevoir leurs bourses, mais ça, c'est une opération ponctuelle pour répondre à une crise", a-t-il insisté.

Plus de 4 milliards destinés à Diourbel

Babacar Thiaw souligne que la région Diourbel a une part assez importante dans ce programme d'urgence au regard du nombre de ménages touchés au niveau national.

"Cela fait un montant de 4 milliards 367 millions 680 mille FCFA. C'est assez important sur les 43 milliards", a-t-il relevé, avant de signaler que c'est l'opérateur Orange qui a été retenu pour les transferts d'argent qui vont se faire via Orange Money avec des codes, dont seuls les chefs de ménages auront connaissance.

Une fois le lancement effectué au niveau des régions, les bénéficiaires seront informés, car un dispositif de 23 superviseurs et de 422 relais sera mobilisé pour assurer la communication dans la région de Diourbel

Il précise que le suivi sera mené par les autorités administratives et les services techniques pour un déroulement correct et objectif des opérations de transfert.

M. Thiaw estime que ce serait une erreur de la part de certains de croire que seuls les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale sont les cibles de cette opération. Il y a des bénéficiaires de bourses de sécurité familiale qui ont certes été sélectionnés, mais d'autres personnes sont aussi ciblées, a-t-il précisé.

A en croire Babacar Thiaw, le suivi et la supervision seront assurés par les autorités administratives, avec l'implication des services techniques, surtout ceux du développement communautaire.

"Donc, tous ces éléments combinés, je pense bien qu'ils permettront de dérouler les opérations de la façon la plus objective possible. D'autant plus que nous ferons des rapports de suivi pour savoir l'état d'avancement des paiements."

Il souligne que même si aucune directive n'a été donnée concernant l'argent qui sera transféré, les autorités espèrent qu'il "sera utilisé pour le bénéfice de l'ensemble du ménage, surtout des enfants pour assurer le minimum qui leur permettra de résister aux chocs liés à la crise."

Les vérifications bouclées à 94 %

Il a rappelé qu'un certain nombre d'activités" ont été déroulées avant l'atelier national de lancement.

"D'abord, on a fait beaucoup de communication et d'information sur le programme, en organisant un CRD [comité régional de développement] et des CDD [comités départementaux de développement]. En plus, on a un opérateur social, la Fédération du Baol, qui se charge de la mise en œuvre de certaines activités de la délégation générale pour les opérations de vérification."

Pour une activité d'une telle envergure, surtout qui consiste à faire des transferts monétaires exceptionnels, il était important de s'assurer de la bonne identification des ménages, parce que les ménages existent dans un répertoire, un registre, a-t-il poursuivi.

Ce travail a consisté à "vérifier toutes les données d'identification, notamment s'assurer que les numéros d'identité sont bien remplis, s'assurer également que le numéro de téléphone est effectivement le numéro du ménage et que donc un transfert pourrait être effectué à partir de ce numéro", a insisté Babacar Thiaw.

"Ce sont deux éléments essentiels qu'il fallait vérifier et également voir si le prénom et le nom étaient correctement inscrits. (... )", a déclaré le coordonnateur du pôle Louga-Diourbel de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.

La prochaine étape sera le démarrage des opérations de transfert. Il précise que "c'est l'Etat qui va décider de la date de démarrage des transferts au niveau des régions".

"L'opération de vérification est presque bouclée, nous sommes à 94% de ménages vérifiés au niveau de la région. Cela veut dire qu'on a presque fini", a-t-il assuré.