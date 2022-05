Afrique: Les Lions vont jouer à fond leurs chances au Qatar (Matar Ba)

Dakar — L'équipe du Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, va jouer à fond ses chances à la Coupe du monde Qatar 2022, a assuré lundi, le ministre des Sports, Matar Ba.

"Le Sénégal joue désormais pour des résultats, même en Coupe du monde et cette partition, nous sommes déterminés à la jouer à fond, dans quelques mois au Qatar", a déclaré M. Ba à l'occasion du lancement du "Trophy tour", une manifestation permettant de présenter le trophée continental à l'intérieur du pays.

"C'est pourquoi, pour nous, ministère des Sports et Fédération, et même pour les populations, le temps de la figuration ou de la participation stérile et béate est révolu, a-t-il ajouté.

Au premier tour de Qatar 2022, le Sénégal jouera dans la poule A respectivement contre les Pays Bas, le Qatar (pays organisateur) et l'Equateur.

La Coupe est donc là, elle doit être dignement fêtée, jusqu'à la prochaine CAN, a dit le ministre des Sports, précisant que la présence du trophée continental répond à une volonté du chef de l'Etat.

"C'est pourquoi, le chef de l'Etat, Macky Sall, (... ), a donné les instructions et les orientations nécessaires afin que la Coupe puisse être présentée aux populations du Sénégal, dans les régions, les départements, dans les villes et dans les villages les plus reculés (...) ", a-t-il relevé dans son allocution lors de la cérémonie organisée au Musée des civilisations

Pour le ministre des Sports, "notre victoire finale à la Can 2021 est, en effet, celle de tout le peuple sénégalais".

"Un peuple debout, soudé, tendu et déterminé, sans distinction aucune, sans parti pris, sans couleur sinon celles qui composent le drapeau national. C'est cela, le Sénégal qui gagne. Une immense communion entre les différentes composantes de notre Nation", a-t-il ajouté.

"Et l'énergie vivifiante et victorieuse, la solidarité et la détermination produites durant les compétitions de la CAN, il importe de la reproduire dans toutes les sphères du développement national, dans la marche du Sénégal vers l'émergence", a-t-il suggéré.