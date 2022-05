Ile Maurice/Egypte: Football - Mohamed Salah en septembre au pays ?

Depuis plus d'un mois, des démarches ont été entreprises par l'ambassade d'Egypte à Maurice pour tenter de faire venir la star de Liverpool Mohamed Salah en collaboration avec l'État mauricien dans le but de promouvoir le tourisme. Mo Salah à Maurice, info ou intox ?

Nous avons profité d'un diner alumni pour ceux qui ont étudié en Égypte et ceux ayant suivi des cours avec des universités égyptiennes, vendredi dernier à l'ambassade d'Egypte, à Ébène, pour en savoir plus. Selon l'ambassadrice d'Egypte à Maurice, Dr Alya'a Samir Borhan, le projet est toujours d'actualité connaissant l'amour des Mauriciens pour le football et la cote d'amour locale pour l'attaquant des Reds, car une telle opération serait énorme pour promouvoir le tourisme entre les deux pays.

Riad Hullemuth, président de l'association Friends of Egypt, travaille dessus avec l'ambassade d'Egypte pour tenter de concrétiser ce projet : "nous voulons inviter la sélection égyptienne chez nous pour disputer un match amical contre Maurice au mois de septembre en collaboration avec la Mauritius Football Association, ce serait alors la possibilité de voir Mohamed Salah en action pour la première fois sur le sol mauricien".

Selon nos informations, faire venir Mohamed Salah à Maurice pour promouvoir le tourisme coûterait très cher et la solution d'organiser un match amical Maurice-Egypte semble plus simple à réaliser, même si ça ne garantit pas que l'actuel meilleur buteur de la Premier League soit forcément du déplacement, étant donné son emploi du temps toujours très chargé en club et les négociations de disponibilité internationale habituellement serrées entre le club d'Anfield et la fédération égyptienne de football.