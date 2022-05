Ile Maurice: Young Reporters for the Environment - Ces collégiens qui sensibilisent à la biodiversité

Permettre aux jeunes de sensibiliser les populations aux questions environnementales qui leur tiennent à cœur et leur offrir une plateforme pour exprimer ces idées à travers l'écriture, la photographie ou la vidéo. Tel est l'objectif de "Young Reporters for the Environment" (YRE).

Ce programme de la Foundation for Environmental Education (FEE), dont Reef Conservation est membre avec 80 autres pays, organise un concours pour des reporters en herbe (15-18 ans) des clubs YRE. Pailles SSS et Mahatma Gandi State School (MGISS) ont remporté la compétition nationale impliquant 18 clubs de l'île Maurice. Ils vont se présenter vendredi 20 mai à la compétition internationale.

Découvrez l'article, la vidéo et la photographie qu'ils ont réalisés, afin de comprendre l'importance de la biodiversité, notamment, dans un monde ou le béton l'étouffe. L'article des collégiens de Pailles SSS donne des pistes pour rendre la capitale plus verte. La vidéo qui l'accompagne explique le péril qui menace Port-Louis et, plus largement, la vie. Quant à la photo des élèves du MGISS, elle veut montrer, par contraste, le pouvoir de notre environnement.