Gabon: Lambaréné - Du matériel informatique aux forces de Sécurité et de Défense

À Lambaréné, les Forces de Sécurité et de Défense viennent de se faire doter d'importants lots de matériels informatiques, offerts par le Ministre de l’Économie et de la Relance, Nicole Jeanine Roboty Epz Mbou.

C'est le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Mbangalivoua, qui a procédé à la remise de ces dons d'équipements bureautiques aux différents chefs de corps des unités provinciales. Cette cérémonie de remise s'est tenue le lundi 16 mai 2022, dans les locaux du Gouvernorat.

Une semaine bien débutée pour les corps de Sécurité et de Défense de Lambaréné, par un acquis composé de plusieurs kits bureautiques complets, dont le bienfaiteur n'est autre que Nicole Jeanine Roboty Epz Mbou, Ministre de l'Economie et de la Relance, en vue de contribuer à une meilleure sécurisation des populations à travers le bon fonctionnement des procédures administratives.

Acquis grâce au Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Mbangalivoua, ayant sollicité le soutien et l'accompagnement du membre du gouvernement afin de renforcer les administrations locales en équipements. Ces outils informatiques viendront pallier à un grand nombre de difficultés rencontrées au sein de certaines d'entre elles ; notamment celles des antennes provinciales des forces de Sécurité et de Défense.

Essentiellement composé, entre autres, d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs et de cartouches d'encres, ce don d'équipements a été remis entre les mains de chaque chef d'antenne, par le Gouverneur de province. Les heureux bénéficiaires, par la voix du représentant du Chef de l'Etat, n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au ministre Roboty. " C'est un véritable soulagement que nous apporte madame le ministre, car ce matériel leur permettra de travailler convenablement et de remplir leur mission. Ils en feront bon usage " fait savoir Barnabé Mbangalivoua.

Au total, six ordinateurs de bureau complets, six imprimantes multifonctions et des cartouches d'ancres ont été offerts par le ministre en charge de l'Economie et de la Relance. Rappelons que cette dernière n'est pas à son premier geste. Elle s'investit en apportant son soutien aux différentes administrations publiques et scolaires de la commune. Des gestes louables de cette dignitaire du Moyen-Ogooué, qui s'invitent d'ailleurs à la politique du Chef de l'Etat Ali Bongo, qui prône la solidarité et le partage.