Madagascar: Évènement - Le rappeur martiniquais Kalash s'annonce au Coliseum Antsonjombe

En voilà un qui va encore susciter grandement l'engouement du public féru de musique urbaine et faire le buzz chez les plus jeunes. Kevin Valleray de son vrai nom, Kalash de son nom de scène, sera très bientôt à Madagascar pour un concert qui s'annonce grandiose et de grande envergure. Les rumeurs allaient déjà bon train ces derniers mois, mais entre-temps, l'annonce du concert du jeune rappeur franco-malgache Oboy a largement retenu l'attention du grand public.

Comme quoi, un bonheur n'arrive jamais seul pour tous les inconditionnels de musique urbaine francophone de la Grande île, puisque cette fois, c'est sur son compte facebook officiel que Kalash a confirmé son arrivée prochaine chez nous. Avec un simple " Madagascar, j'arrive ! ", l'artiste a tout simplement affolé la toile ce week-end, tout en annonçant dans la foulée la date de son concert, le 9 juillet à partir de 15h au Coliseum Antsonjombe.

" Dur au cœur tendre"

Un grand événement qui confirme plus encore le statut de scène culturelle incontournable de Madagascar dans l'océan Indien, d'autant plus que Kalash a une " fanbase " assez conséquente ici.

Évidemment, pour les profanes il y aura toujours de quoi jaser, suite à l'annonce de la venue de cet artiste d'envergure internationale chez nous. Cependant, Kalash n'est pas n'importe qui sur la scène de la musique urbaine francophone. Né en France, il n'a jamais cessé de scander avec fierté ses origines martiniquaises, et cela se ressent d'ailleurs à travers sa musique.

Kalash c'est aussi près de deux décennies de carrière, car on retrouve ses débuts en 2003, à une époque où il se démarque avec le genre " dancehall ". Ceci dit, c'est à partir de l'année 2010 que sa carrière prend un nouvel élan et qu'il commence à s'affirmer à travers une identité qui lui est propre. Romantique, à la fois bad boy, avec une certaine douceur, Kalash est pour beaucoup de ses fans ce dur au cœur tendre, qui se battra pour celle qu'il aime, mais qui valorise aussi le respect et la fraternité.