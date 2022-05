Madagascar: Transactions - Green Yellow à vendre

Contraste. Une nouvelle du Journal de l'économie qui, peut-être, se trouve à mille lieux des préoccupations de la majorité des Malgaches. Mais qui ne manque pas d'éveiller l'intérêt du milieu des affaires. Le groupe français Casino, en difficulté financière, sous le fardeau des dettes, a mis en vente sa filiale GreenYellow, opérant dans les énergies renouvelables dans plusieurs pays en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique Latine. Par cette opération rachat, Casino espère renflouer sa trésorerie.

Plusieurs banques telles Rothschild, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC, ont été autorisés par Casino pour concrétiser cette vente de Green Yellow. Le groupe français espère ainsi récupérer 1,5 milliard d'euros sur cette opération, étant donné que GreenYellow constitue une filiale rentable.

Cette mise en vente renvoie tout le monde à la centrale photovoltaïque d'Ambatolampy, née d'une vaste coalition financière annoncée le 14 octobre 2020. " GreenYellow, Axian, Société Générale, GuarantCo et African Guarantee Fund concluent une transaction d'un montant de 73,8 milliards d'ariary, soit16,2 millions d'euros, l'équivalent de 19 millions de dollars , pour soutenir le financement de la plus grande centrale solaire de Madagascar et accélérer la transition énergétique du pays ". Une de ces constructions majeures qui devrait inverser la tendance du mix énergétique, dominée par la production de l'électricité par des centrales thermiques.

Un soutien supplémentaire

Avec la présentation des participants respectifs. " GreenYellow, expert de la production solaire photovoltaïque à Madagascar, Axian, groupe panafricain aux activités diversifiés créatrices d'impact positif, Société Générale, GuarantCo, la branche " garantie " de la société Private Infrastructure Development Group ,PIDG, et l'African Guarantee Fund ont conclu une transaction d'un montant de 73,8 milliards d'ariary, 16,2 millions euros ou 19 millions de dollars, pour soutenir le refinancement de la centrale solaire photovoltaïque de 20 MW à Ambatolampy ". C'est pour mieux comprendre l'interaction de ce montage financier de cette construction.

" Dans la structuration de cette transaction, Axian a acquis 51 % des parts de la centrale solaire. Société Générale, agissant en tant qu'arrangeur exclusif et co-prêteur avec BNI et BMOI, a prêté 16,2 millions d'euros, ou 19 millions USD. GuarantCo et African Guarantee Fund ont respectivement apporté un soutien supplémentaire avec des garanties de 36,9 milliards d'ariary, soit 9,3 millions de dollars, et 14,8 milliards d'ariary, environ 3,8 millions de dollars " ont expliqué les promoteurs. De tout ce qui précède, la reprise de Green Yellow va être alors suivie de près.