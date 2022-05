Madagascar: Boeny - Recensement des enfants albinos en vue

Une grande première pour les albinos à Mahajanga. Face aux persécutions et agressions à leur encontre, ces derniers temps, surtout dans la partie Sud du pays, le président de l'association des albinos de Madagascar, Soja Ramiandrasoa est en train de chercher des solutions pour assurer leur sécurité.

Depuis dimanche, il est en déplacement à Mahajanga. Il a rencontré le gouverneur de Boeny, Mokhtar Andriantomanga, à la résidence de la région, à la villa Baobab à Mahajanga-be. Ils ont discuté d'une éventuelle collaboration entre eux. D'autant plus que l'un des projets du gouverneur est de s'occuper et de prendre en charge les albinos à travers Olginah, le deuxième prix du concours Voix d'or, et son frère, ainsi que quelques autres enfants atteints d'albinisme dans la cité des Fleurs.

" L'Association des Albinos de Madagascar, est une organisation fondée pendant le mois de la Diversité. Nous allons procéder à un recensement de la catégorie de ces personnes à Mahajanga et regrouper tous les enfants et jeunes albinos de Mahajanga. Le premier grand objectif est de les protéger, ensuite de donner un emploi aux jeunes et enfin, de mobiliser la communauté et société pour qu'elles prennent en charge les albinos ", présente Ramiandrisoa Soja, président de l'association.

Le gouverneur Mokhtar Andriantomanga partage les mêmes vues. Une partie de son objectif est de mettre en place un endroit où rassembler les albinos sans abri et marginalisés par la société. " C'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour des échanges. Vous avez assez d'expérience dans la prise en charge des enfants handicapés ", ditil. Ce jour, l'association de Madagascar organise une Journée des Albinos au restaurant Vatobe à Antsahavaky, de 9 heures à 15 heures.

L'Association des albinos de Madagascar possède un siège dans chaque chef lieu de province.

Après Mahajanga, le projet s'étendra vers le Sud, où l'insécurité est grandissante pour les albinos.