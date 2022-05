Madagascar: Journée internationale des musées - Un rappel sur le rôle social, éducatif et culturel des musées

Cette année, l'ICOM ou Conseil international des musées a décidé d'adopter le thème " Le pouvoir des musées " pour marquer la journée internationale des musées (JIM) célébrée tous les 18 mai depuis 1977.

Son objectif est clair : diffuser le message selon lequel les musées constituent un moyen important d'échanges culturels et d'enrichissement des cultures, et d'encourager la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre les peuples. Les musées ont le potentiel d'apporter des changements positifs dans leurs communautés selon l'ICOM, notamment le pouvoir d'atteindre la durabilité, puisque les musées sont des partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable dont la promotion des circuits touristiques courts, l'économie sociale et la diffusion d'informations scientifiques sur les défis environnementaux.

Les musées sont également devenus des terrains de jeu innovants où les nouvelles technologies peuvent être développées pour les rendre plus accessibles et plus attrayants, en aidant le public à comprendre des concepts complexes et nuancés. Enfin les musées ont le pouvoir de renforcer la communauté par l'éducation grâce à leurs collections et à leurs programmes qui contribuent à façonner une société civile informée et engagée.

Conscient de leur importance, l'UNESCO a d'ailleurs un programme des musées et s'efforce de soutenir le rôle social, éducatif et culturel des musées, en accord avec la Recommandation de 2015 concernant la Protection et la Promotion des Musées et des Collections.

Cette journée internationale fédère de plus en plus de musées à travers le monde. L'année dernière, plus de 37 000 musées ont participé à l'événement dans près de 156 pays. En ce qui concerne Madagascar, il existe plus d'une trentaine de musées à travers le pays. Malheureusement, ils ne sont pas tous connus du public. Certains musées sont également peu actifs ou encore en phase de réhabilitation. On sait cependant que des musées locaux participeront à cette célébration. Parmi eux, le Musée de la Photographie Anjohy qui pour l'occasion ouvrira ses portes gratuitement au public durant la journée de demain. Le public malgache répondra-t-il massivement présent à cette sensibilisation sur l'importance des musées ?Hanitra Andria