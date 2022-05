Madagascar: Organisation du WIB Awards - Partenariat conclu entre le GFEM et les Assurances Aro

La troisième édition du Women In Business (WIB) Awards attribuera six catégories de prix aux entrepreneures présentant des performances exceptionnelles. Hier, les organisateurs ont annoncé que les Assurances Aro étaient les Sponsors Or de l'événement.

Les Assurances Aro soutiennent l'organisation du WIB Awards 2022. Une convention de partenariat a été signée hier entre cette institution, représentée par sa directrice générale Lantonirina Andrianary, et le GFEM (Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar) représentée par sa présidente Fanja Razakaboana. Désormais, les Assurances Aro figurent parmi les Sponsors Or de cette troisième édition de WIB Awards. En outre, elle accompagnera également les membres du GFEM à travers des ateliers.

À noter qu'outre les six catégories de prix à attribuer dans le cadre de l'événement, une campagne de trois mois sera également menée, sous le thème " Let's be audacious ", pour promouvoir l'entrepreneuriat par les femmes, selon les organisateurs de cet événement. " Cette campagne vise la promotion de l'entrepreneuriat au plus grand nombre de femmes. Elle consiste également à rendre hommage à toutes les femmes audacieuses et résilientes, et à éveiller, dynamiser et renforcer l'esprit entrepreneurial qui sommeille en chacun. La campagne 2022 comprend des partages de résultats de sondages en ligne, de micros-trottoirs, de baromètre de l'entrepreneuriat, de storytelling, ainsi que des séances de webconférence ", ont indiqué les organisateurs de l'événement.

Haut niveau. D'après le GFEM, la WIB Awards représente l'unique rendez-vous professionnel de haut niveau entièrement dédié à l'entrepreneuriat et le leadership féminin à Madagascar. " Il s'agit d'un outil stratégique permettant au GFEM de répondre à l'un de ses objectifs qui consiste à mobiliser et sensibiliser les femmes entrepreneures à se professionnaliser et développer leur réseau. Il est parfois difficile pour les femmes d'accéder à des échanges de haut niveau traitant des sujets de niveau macroéconomique sur le plan international. La WIV Awards 2022 permettra d'offrir cette opportunité, en proposant aux femmes, une plateforme d'échanges ", a expliqué la présidente du GFEM, lors de la rencontre avec les médias, à l'issue de la cérémonie de signature de convention.

À noter que la troisième WIB Awards récompensera les femmes dans six catégories : le prix Ancienneté, le prix Coup de cœur, le prix Innovation, le prix Économie sociale et solidaire, le prix Entrepreneure internationale, et enfin le prix Genre. Par ailleurs, un sondage a été mené afin de fournir une indication sur le statut des entreprises dirigées par des femmes, à la lumière des répercussions des crises de ces dernières années. Il permet également de répertorier et analyser les bonnes pratiques et leçons apprises pouvant être dupliquées ; d'identifier les attentes et besoins de ces entrepreneurs afin de les soutenir dans leur stratégie de relèvement et de résilience ; et de proposer des pistes d'actions permettant à GFEM et ses partenaires de mieux orienter les actions pour soutenir les entrepreneures. Bref, il s'agit de l'événement professionnel de l'année pour les femmes entrepreneures opérant à Madagascar.