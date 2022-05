Madagascar: Rocade d'Iarivo - Sensibilisation des élèves des écoles riveraines sur la sécurité routière

Plus de 6 000 élèves des écoles riveraines de la Rocade d'Iarivo ont été sensibilisés sur les bons comportements à adopter sur cette nouvelle route devenue parfois le théâtre d'accidents de circulation.

L'Agence Routière et ses partenaires financés ont organisé le 13 mai dernier une campagne de sensibilisation dans 4 écoles de la commune urbaine d'Ambohimangakely, à savoir l'EPP Soamanandrariny, l'EPP Ikianja, l'EPP Ambohimahitsy ainsi que les écoles primaires et secondaires du centre Akamasoa, situées aux abords de cette Rocade.

Fréquents. Une campagne de sensibilisation destinée à la fois à assurer la sécurité des élèves et à sécuriser les infrastructures communautaires mises à la disposition des fokontany concernés. Une séance qui arrive en tout cas, à point nommé car les accidents, impliquant parfois ces écoliers, sont de plus en plus fréquents. Par ailleurs, plusieurs ouvrages communautaires comme les lavoirs, les bornes fontaines, les toilettes publiques, les ponts, et abribus, situées le long de la Rocade sont vandalisés. La campagne a ainsi permis d'éduquer ces élèves, mais aussi les parents et enseignants, sur les bases du civisme et le respect des biens communs. Pour une efficacité optimale, les règles de sécurité routière ont été rappelées aux enfants, comme marcher sur le trottoir, ne traverser qu'au niveau des passages piétons, bien regarder à gauche et à droite avant de traverser, ne pas jouer sur la route, etc.

Contribution. " Ces premières sessions de sensibilisation vont permettre aux enfants de prendre conscience qu'ils peuvent être exposés aux accidents de la route et qu'ils doivent développer des réflexes de précaution spécifiques. En effet, ils doivent respecter les règles qui s'appliquent à tous les piétons, et également apprendre à anticiper et à se protéger face aux imprudences et inattentions des conducteurs ... " a déclaré la cheffe de projet de l'Agence Routière Lynà Andrianjafimahefarinjo.Les institutrices et instituteurs ont été appelés à apporter leur contribution pour marquer cette journée et assurer la transmission des messages aux élèves. Des saynètes ont été préparées avec la participation de quelques élèves pour faire passer les messages de la manière la plus simple et facile à retenir.