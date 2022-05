Tunisie: ESA et l'Université Privée de Sousse se mettent en couple à travers un accord de partenariat

Le développement de l'enseignement supérieur privé interpays s'exprime encore plus à travers un nouveau cadre de partenariat signé ce jour sur le campus de l'ESA Agoè, entre ESA (Ecole Supérieure des Affaires) Togo et l'Université Privée de Sousse de Tunisie.

En visite d'amitié et de travail à Lomé, la Directrice des Relations Internationales, représentant le Fondateur Directeur général de l'UPS (Université Privée de Sousse), Mme Wafa Hajri, a signé avec le Fondateur Directeur général de l'ESA, Dr Charles Birrégah, un accord cadre de partenariat pour une triple diplomation.

Selon les explications des deux principaux acteurs de cette cérémonie de signature d'accord de partenariat, cette coopération recouvre les domaines d'enseignement supérieur, tertiaire et l'innovation technologique. Il est cité entrre autres l' "échange régulière des informations, des programmes pédagogiques et scientifiques, relatifs à l'organisation et à la documentation ; la consolidation de la recherche scientifique, et l'innovation entrepreneuriale orientées spécialement vers les besoins de nos pays ; la possibilité de mobilité des étudiants afin de poursuivre leurs formations au sein des deux établissements d'une manière réciproque ; la délivrance de doubles voire triple diplômes ; la mobilité du personnel administratif et l'organisation conjointe de séminaires, colloques, expositions, des journées d'information et d'orientation pour les étudiants et jeunes diplômés dans les divers domaines de formation et des voyages touristiques".

Pour ESA et son fondateur, convaincus de ce que le secteur privé constitue un partenaire phare avec des accords pour des formations innovantes et de qualité dans plusieurs domaines tertiaires et technologiques, "cette politique vise à raffermir les liens entre le monde académique et le monde de l'entreprise et à créer les conditions idoines d'une relation étroite, fructueuse, durable et de bonne intelligence".

Commentant ce rapprochement entre ESA et l'UPS, Dr Birrégah a déclaré, "je ne me suis pas trompé en créant ESA. Ils sont dans le domaine aussi de l'énergie renouvelable. Nous sommes complémentaires. Les domaines où il y a des besoins au Togo, nous voulons être les premiers à le faire".

Une vision positive de l'enseignement supérieur privé interpays que partage pleinement Mme Hajri, d'après qui, "avec ce partenariat, vous pouvez avoir un triple diplome ESA Togo, UPS Tunisie, et Universités partenaires de France. Sousse étant en partenariat avec 21 universités françaises, vous pouvez en bénéficier. Et aussi de nos partenariats avec des universités en Grande Bretagne". Elle a évoqué les autres possibilités de parcours que ce partenariat permet aux étudiants togolais, soit commencer ici à l'ESA pour continuer à Sousse et poursuivre en France ou en Grande Bretagne.

Présent à cette cérémonie, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Porf Octave Nicoué Broohm, actuellement président du Conseil scientifique de l'ESA, a justifié le bien fondé d'une telle approche de l'ESA qui, selon lui, offre des ouvertures pour de meilleures formations des futurs dirigeants et décideurs du pays. Pour ce faire, il a encouragé les jeunes étudiants témoins de ce mariage entre ESA Togo et l'UPS Tunisie, a projeté saisir ces offres pour une relève plus sûre pour le Togo.

Bonne chance donc à ce nouveau consortium ESA/UPS qui vient ainsi créer un nouvel espace de coopération et d'intégration.