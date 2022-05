Burkina Faso: Certificat international en techniques de recouvrement - La première promotion à pied d'œuvre

Considéré comme l'un des meilleurs moteurs de l'économie, le crédit peut être pour le banquier un couteau à double tranchant, d'où la nécessité de peaufiner les mécanismes de gestion et de recouvrement des créances.

Fidèle à sa vocation d'être un centre de référence de formation continue et de renforcement des capacités des professionnels, ISPP Elite Class, en partenariat avec le cabinet INGEFIB Afrique, a organisé autant en présentiel qu'en ligne, et ce du 28 mars au 9 mai 2022, une session de formation professionnelle menant à la Certification internationale en techniques de recouvrement de créances.

Première du genre en Afrique francophone et susceptible d'appeler d'autres sessions et d'autres promotions, cette formation s'est terminée le 14 mai 2022 par la remise des certificats aux différents participants. Ils viennent du Burkina Faso, du Togo, du Tchad et du Gabon. Ils sont, entre autres, chef de département juridique et recouvrement, chargé des engagements, analyste chargé des recouvrements, juriste, gestionnaire du contentieux et du recouvrement, gestionnaire de portefeuille. Ils travaillent pour IB Bank, Orabank Burkina, Orabank Gabon, Orabank Togo, NSIA Banque Togo, Société générale Burkina Faso, FINACOM, Optimum Conseils. Eux, ce sont les 17 participants inscrits à cette première promotion de certifiés en techniques de recouvrement des créances.

Au terme de plus d'un mois de formation à la fois théorique et pratique comprenant 6 modules, les intervenants, choisis parmi les professionnels les plus aguerris dans leurs différents domaines, ont transféré aux bénéficiaires de la session des compétences actualisées sur le crédit management - les fondamentaux des opérations de crédit (module 1) ; l'organisation d'un service de recouvrement (module 2) ; l'initiation au droit cambiaire (module 3) ; les outils juridiques de sécurisation et de recouvrement de créances tirés du droit OHADA (module 4) ; les techniques et outils d'optimisation du recouvrement de créances (module 5) ; le recouvrement à l'international (module 6).

Les différents participants à cette formation professionnelle ont dit, tour à tour, repartir avec un bagage qui leur permettra d'être plus efficaces dans leurs différentes entreprises. Satisfaction aussi du côté des différents responsables des structures qui ont fort apprécié la qualité des contenus ainsi que des formateurs. La directrice générale d'INGEFIB Afrique, Alice Marie Françoise Bonané, qui intervenait par visioconférence depuis Lomé au Togo, a félicité tous les participants qui ont pu relever les défis en obtenant la note minimale exigée de 12/20 à l'examen final.

"Vous êtes désormais des foudres de guerre en matière de techniques de recouvrement de créances. Vos connaissances acquises et merveilleusement actualisées doivent maintenant se ressentir dans vos activités quotidiennes", a-t-elle déclaré à l'intention des heureux impétrants.ed

La directrice générale de l'Institut supérieur privé polytechnique (ISPP), Sabine Yaméogo, a tout d'abord tenu à féliciter l'ensemble des formateurs d'avoir répondu présents et d'avoir relevé le défi de transfert de compétences actualisées en techniques de recouvrement de créances, avant de tirer son chapeau à l'ensemble des récipiendaires pour leur engagement, leur détermination et leur énorme sacrifice.

Elle rappelle que "la mise en place de ce certificat international en techniques de recouvrement des créances en partenariat avec INGEFIB Afrique est un projet auquel nous tenons. Il vient compléter de manière très significative le dispositif de recouvrement et améliorer les indicateurs. C'est donc un projet majeur qui intègre notre détermination croissante à renforcer les compétences de nos ressources humaines".

Rappelons à l'intention des différentes personnes intéressées, des entreprises et organisations du continent concernées par les questions d'actualisation des compétences en termes de techniques de recouvrement de créances que la prochaine promotion est déjà ouverte.