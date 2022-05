Cote d'Ivoire: USA - Les Ivoiriens du milieu culturel et des médias vivant aux États-Unis invités à la promotion de la paix

Les acteurs culturels, les hommes de médias et les dirigeants d'Ong ont été reçus le 13 mai 2022, à l'Ambassade à Washington (États-Unis) par Sem. Ibrahima Touré, Ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington. Cette rencontre a permis au chef de la Mission diplomatique de réaffirmer la nécessité de promouvoir la cohésion entre les Ivoiriens, informe l'Ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington.

" Mon souhait le plus ardent, c'est que vos radios, vos télévisions, vos Ong soient des lieux de promotion de la fraternité et de la cohésion entre les Ivoiriens. Je souhaite que les efforts que vous déployez tous les jours ne laissent aucune place à la promotion de la haine. La haine détruit ", a-t-il exhorté à ses compatriotes. Puis, les a-t-il conseillés de privilégier en toute circonstance, l'intérêt national car les divergences d'opinions et les contradictions internes sont inhérentes à toute communauté.

En outre, il les a engagés à œuvrer pour le rayonnement de l'image de marque de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Toutefois, l'Ambassadeur a rassuré ces compatriotes quant à sa disponibilité à travailler avec eux et à les accompagner dans toutes leurs initiatives et activités allant dans le sens du renforcement de la paix, de l'union et de la fraternité au sein de la communauté ivoirienne.