Cote d'Ivoire: Porlhala Festival - Siandou Fofana relève le rôle du Poro pour la Sublime Côte d'Ivoire

La 1ère édition du Porlhala Festival, à Kouto, sous le haut-patronage du Ministre d'État Téné Birahima Ouattara et présidée par le Ministre du Tourisme, du 13 au 15 mai, a été riche et rythmée. Représentant le Ministre d'État, Ministre de la Défense et Président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a noté en son nom, lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture, le samedi 14 mai dernier, le caractère fédérateur et la contribution exemplaire du Poro à la paix et à la cohésion sociale.

Tout en soulignant au passage que le Porlhala Festival (Grand'messe du Poro en langue senoufo), s'érige, comme un moule de l'intégration africaine. Il avait à ses côtés, le Ministre Bruno Koné et l'ancien ministre Dossongui Koné, fils et cadres de la région de la Bagoué, le second étant l'initiateur du Festival.

Arguant que le Porlhala Festival de Kouto est une " vitrine lumineuse pour notre Sublime Côte d'Ivoire", le Ministre du Tourisme s'est réjoui qu'en réunissant plus de 62 masques, troupes de danse sacrées comme profanes venues des régions de la Bagoué, certes, mais aussi du Poro, du Tchologo, du Hambol, ainsi que de pays voisins, le Festival se doit d'être promu en tant que produit culturel d'appel touristique.

Et s'érige comme un creuset pour s'approprier les vertus du vivre-ensemble, dont le rite initiatique du Poro. Les travaux en appendice des délégations de chefs traditionnels, d'éminents chercheurs et de prêtres du savoir ancestral, en témoignant.

Il ressort, en outre, que l'importance du Poro dans la société Sénoufo est indéniable. Car il permet, selon les données sociologiques et anthropologiques, au jeune impétrant, 7 années durant, une préparation à la vie sociale et spirituelle. Etant donné que c'est la matrice de l'école de vie en pays Sénoufo, dans la mesure où des vertus telles que le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir se comporter en public, le respect des aînés et la capacité à affronter les difficultés de la vie sont inculquées aux initiés.

Comme pour dire que la Côte d'Ivoire Solidaire à laquelle œuvrent les Ivoiriens sous la houlette du Chef de l'Etat, SEM Alassane Ouattara, se fera, sous la férule du Premier ministre Patrick Achi, par et avec la culture, levain d'un tourisme à visage humain dont le Porlahla Festival est un levier à promouvoir.