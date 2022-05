Togo: Hypertendus, cette journée vous est dédiée

Le 17 mai est la journée mondiale de sensibilisation et de lutte contre l'hypertension artérielle. Une affection chronique qui touche des dizaines de milliers de Togolais. Or, un hypertendu sur deux ignore sa situation. Au Togo, 20% des hommes et 10% des femmes font de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la pression du sang est anormalement élevée dans leurs vaisseaux sanguins.

Le tensiomètre affiche alors régulièrement des valeurs égales ou supérieures à 140/90, la première donnée mesurant la pression sanguine quand le coeur se contracte; la seconde, lors de la phase de relaxation.

La plupart des malades découvrent leur hypertension lors d'une visite médicale pour tout autre chose, par exemple un rendez-vous chez l'ophtalmologue pour des troubles de la vision. Si on ne guérit pas de l'hypertension, on peut la contrôler grâce à des traitements médicamenteux et une bonne hygiène de vie.