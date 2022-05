Algérie: Le Président Tebboune poursuit sa visite d'Etat en Turquie pour le 3ème et dernier jour

Ankara — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, poursuit, mardi, sa visite d'Etat en République de Turquie pour le troisième et dernier jour, à l'invitation du président Turc, M. Recep Tayyip Erdogan.

Au programme de cette journée, le Président Tebboune rehaussera par sa présence les travaux du Forum d'affaires algéro-turc, qui se tiendra à Istanbul.

Lors de ce troisième et dernier jour de la visite, le Président Tebboune sera honoré par l'Université d'Istanbul.

Le deuxième jour de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été marqué par la tenue d'entretiens riches et profonds entre les chefs d'Etat des deux pays et la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente pour renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux et insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l'histoire et distinguées entre les deux pays frères.

A l'issue de l'accueil solennel chaleureux réservé au Président Tebboune par son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan au Complexe présidentiel à Ankara conformément aux us et traditions turcs, les deux chefs d'Etat ont eu des entretiens en tête à tête élargis aux délégations des deux pays.

Les présidents Tebboune et Erdogan ont coprésidé par la suite les travaux de la première session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, et cosigné la Déclaration commune de la première réunion de ce Conseil.

Au niveau de la salle de conférences du Complexe présidentiel, l'Algérie et la Turquie ont signé plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines.

Les accords concernent plusieurs secteurs comme l'Energie et les Mines, les Finances, le Commerce, l'Industrie, l'Information et la Communication, les Travaux publics, la Pêche, les Sciences & Technologies et l'innovation, les Micro-entreprises, les Oeuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture, l'Education, l'Environnement et la lutte contre le crime organisé transfrontalier.