Sénégal: Forclusion liste YAW Dakar - Saliou Sarr retourne la patate chaude à Déthié Fall

Qui est réellement l'auteur du dépôt de la liste non paritaire de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) du département de Dakar ? La question taraude les esprits des observateurs qui ne savent plus à quels saints se vouer, surtout après les contres-accusations du chargé des élections de Taxawu Sénégal.

En effet, suite à la sortie du mandataire nationale de YAW indexant Saliou Sarr, bras droit de Khalifa Sall, d'être l'auteur des modifications apportées à la liste de la coalition, avec comme corollaire le non respect de la parité, le mis en cause a rejeté tout en bloc. C'est Faux ! rétorque M. Sarr. Qui déclare : " Il y avait des témoins, c'est lui-même qui a déposé et cacheté" .

" Les gens avaient proposé une dame de Pastef, il a refusé. Il disait qu'il attendait, il a attendu, attendu jusqu'à 23heures 50 minutes. Dans la précipitation, on disait qu'une autorité était en train de venir pour arrêter la Commission parce qu'on a trop duré et c'est en ce moment là qu'il y a eu l'erreur humaine" , a déclaré Saliou Sarr, invité de Rfm soir. Le président du Parti Républicain pour le progrès (PRP) avait soutenu mordicus qu'il avait remis le cachet de la coalition à Saliou Sarr qui n'aurait pas suivi ses instructions. Ce que le poulain de l'ancien maire de Dakar botte en touche

" C'est lui Déthié Fall qui a déposé et cacheté tous les 34 dossiers de Yewwi Askan Wi qu'il a lui même préparé, il n'y a pas une autre personne. S'il m'avait remis le cachet, les autres auraient refusé parce qu'il a tenté de demander à la Commission de cacheter à sa place, mais la Commission a refusé en lui signifiant que c'est lui seul qui peut cacheter" , tonne-t-il. Pour apporter des preuves à ses allégations, M. Sarr dit avoir des témoins. " Le dernier dossier de Dakar, c'est le jeune frère de Habib Sy, qui s'appelle Oumar Sy qui est allé tirer la fiche de dépôt de Déthié Fall. Il l'a amené, il a mis son cachet. on était là présents ".

Sur le même sujet : Déthié Fall indexe Saliou Sarr et la DGE d'avoir falsifié de la liste de YAW département de Dakar. Pour justifier de sa bonne foie, Saliou Sarr dira: " si je l'avais fait, j'aurais pris mes responsabilités historiques et devant le peuple sénégalais, devant toute l'opinion publique nationale et internationale pour dire que c'est exact, j'ai fait une erreur et voilà la réalité. Mais ce n'est pas la vérité" . Des accusations et contre-accusations qui mettent la coalition de l'opposition sens dessus , sens dessous, sapant la cohésion et la confiance entre membres de YAW, à quelques jours de l'élection législative du 31 juillet 2022.