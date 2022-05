Sénégal: "Je choisis la Ligue des champions à la place du Ballon d'or", Sadio Mané, Liverpool FC

Très régulier depuis plusieurs années et une nouvelle fois auteur d'une saison remarquable avec Liverpool, Sadio Mané fait naturellement partie des prétendants au prochain Ballon d'Or. Malgré tout, l'international sénégalais n'est pas du tout obsédé par cette récompense individuelle et préfère mettre en avant ses partenaires et les titres remportés avec les Reds.

Auteur d'une superbe saison, l'ailier de Liverpool Sadio Mané (30 ans, 49 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) se présente comme le grand concurrent de l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema pour le Ballon d'Or. Vainqueur de la FA Cup samedi contre Chelsea (0-0, 6-5 t.a.b.), l'international sénégalais ne considère cependant pas cette distinction individuelle comme une priorité.

" Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui donne toujours la priorité au collectif. Si on me donne le choix entre le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, je vais prendre la Ligue des Champions. Je vais essayer de tout donner pour mon équipe. Après, pour le Ballon d'Or, si ça arrive c'est un bonus ", a confié l'ancien Messin, avec un grand sourire, au micro de beIN Sports.

La finale de la Ligue des Champions entre les Reds et les Merengue pourrait être décisive concernant le futur vainqueur du Ballon d'Or.