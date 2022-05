Ile Maurice: C nouveau - Vous êtes attendus "Au Bureau"

Vous êtes friands de nouvelles adresses culinaires ? Rendez-vous Au Bureau. Loin d'être un vrai bureau,

Au Bureau est un restaurant-bar-lounge, qui a récemment ouvert ses portes dans le petit village de Boismorand à Belle-Vue-Maurel. Cette nouvelle adresse compte bien ravir ceux férus de cocktails, de tapas et les amoureux de produits frais du terroir. Ainsi, les viandes, les fruits de mer ou encore les légumes, préparés Au Bureau, proviennent de Boismorand ou des villages avoisinants.

Si le nom de ce nouveau restaurant vous intrigue, sachez qu'il y a toute une histoire derrière Au Bureau. Niché dans un écrin de verdure sur la propriété de Mon-Loisir, le bâtiment en pierre a été tour à tour, une chapelle, puis une écurie et enfin un entrepôt, avant d'être laissé à l'abandon. Les nouveaux gérants ont tenu à faire de sorte de préserver le cachet original de l'édifice. La pierre taillée et la touche contemporaine invitent désormais au partage entre parents ou amis, le tout dans une ambiance chaleureuse. Pour les âmes romantiques, l'extérieur vous permet de contempler les étoiles et l'arrière-cour abrite des rangées de palmiers ou les quelques tables disposées ici et là vous permettent de vous perdre dans la nature verdoyante.

"Cela fait presque 30 ans que j'habite la région et j'ai toujours été attirée par ce bâtiment que les gens de la région appelaient 'au bureau'. Depuis quelques années, l'idée de donner une nouvelle vie à cet édifice me trottait en tête. Avec mon époux, Shai et le soutien de la famille, nous avons décidé de refaire revivre ce bâtiment en le transformant en un restaurant-bar-lounge. Cela a demandé un énorme investissement, tant sur le plan financier qu'humain. Après deux ans de travaux, Au Bureau accueille ses premiers clients depuis le mois d'avril", se réjouit Priya Kassee, gérante d'Au Bureau.

Au-delà d'un restaurant, Priya Kassee, ancienne chef de cabine à Air Mauritius, entend faire d'Au Bureau un lieu où il fait bon de vivre. "Au Bureau est avant tout un lieu convivial, qui appelle à la détente. D'ailleurs, nous avons beaucoup misé sur le confort, tout en préservant l'authenticité de ce lieu iconique de Boismorand, Belle-Vue-Maurel. Nous avons également aménagé un coin jardin, mis en valeur par les palmiers, qui ornent les lieux depuis de nombreuses années", souligne-t-elle.

Et pas question pour cette dernière de lésiner sur la qualité. "Au Bureau, nous n'utilisons que des produits frais du terroir. Nous ajustons, voire improvisons, notre offre culinaire au jour le jour, dépendant de la disponibilité des produits. Chaque jour, c'est une expérience culinaire unique que nous proposons à notre clientèle. Notre spécialité demeure toutefois les boissons et les tapas", ajoute-t-elle. Ainsi, les plats sont réalisés par les chefs Yashna et Sunil, qui ont fait leurs armes dans des établissements hôteliers reconnus alors que les cocktails portent, eux, la griffe d'Adytya.

Au Bureau est ouvert du mercredi au samedi, de 18 à 23 heures, ainsi que les dimanches de 10 à 14 heures pour le brunch familial. L'établissement peut également accueilli des fêtes d'anniversaire, des réceptions privées telles que des mariages ou dîners d'entreprises. Le menu et les différentes activités du restaurant peuvent également être suivis sur la page Facebook d'Au Bureau Lounge.