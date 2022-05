Ile Maurice: My.T Mobile gratuit ce mardi pour les abonnés

Mauritius Telecom, à travers sa filiale My.T Mobile a franchi la barre du million d'abonnés. La compagnie de téléphonie se targue d'avoir 62,9 % de parts du marché.

Avec 1,9 million de cartes SIM en circulation, on peut dire qu'un utilisateur sur deux est abonné à My.T. Pour remercier ses abonnés, My.T leur offre un cadeau, soit 24 heures d'appels, de SMS et de données mobiles gratuits. Ce sera le cas, ce mardi, qui marque la Journée mondiale des Télécommunications. En sus des promos, des offres et autres rabais, des achats dans les Telecom shops sont aussi proposés pour le mois de mai.

Par ailleurs, le réseau mobile My.T a obtenu une récompense du moteur de test de vitesse Ookla Speedtest. En effet à Maurice, My.T Mobile est le réseau le plus performant. À savoir que le réseau mobile de Mauritius Telecom a connu des changements en 1996. C'était d'abord Cellplus, puis en 1999, c'est devenu Complis, puis en 2008, on l'a appelé Orange et finalement depuis 2017, il est connu comme My.T Mobile.