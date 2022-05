Ile Maurice: Questions à... Imran Goolamallee - "Come on Bobby, come on !"

interview

Correspondant de Lékip en Angleterre, notre compatriote était à Wembley samedi dernier pour assister à la finale très indécise entre Liverpool et Chelsea, remportée par les Reds aux tirs au but. Un match qui a permis à notre compatriote de passer plusieurs fois en direct à la télé et de faire le buzz avec sa désormais légendaire banderole 'Trust in Klopp'...

Imran, il paraît que c'était très dur d'obtenir des tickets pour aller voir la finale de Cup à Wembley. Comment ça s'est passé pour vous ?

Je n'avais pas de billet pour aller voir cette finale. J'étais vraiment 'down'. Surtout après avoir assisté à tous les succès de Jürgen Klopp avant; et être allés à Madrid, en Turquie, au Qatar et à Wembley en février dernier pour la League Cup. Je ne voulais pas rater cette FA Cup ! Mais heureusement un Anglais, un 'genuine fan', m'a fait la surprise de me vendre un billet à prix coûtant peu avant le match. Un véritable cadeau tombé du ciel !

Lors de la séance des tirs au but, on vous voit dire 'Come on Bobby, come on !' Vous pensez à quoi à ce moment-là ? Vous êtes confiants dans la victoire ?

Je vais vous raconter une petite anecdote. Sur la photo dans cet article, vous voyez un fan à ma gauche. Il se trouve qu'un oiseau a déféqué sur lui avant le match et je l'ai aidé à nettoyer son t-shirt en lui donnant un mouchoir... Je lui ai dit que cette crotte d'oiseau c'était un signe que la chance serait avec les Reds ! (rires) La dernière séance de tirs au but c'était en finale de League Cup, en février contre Chelsea. Liverpool avait gagné 11-10 mais c'était extrêmement stressant. Je ne voulais pas revivre ça encore samedi dernier... C'est pour ça que, au moment où Bobby Firmino prend le ballon pour aller tirer à son tour, on disait tous à vous basse : 'Come on Bobby, come on Bobby, come on Bobby !' Il a tiré juste en face de nous. On a attendu 120 minutes et on ne voulait pas de 'heartbreak'. J'avais confiance qu'il pouvait marquer mais je savais aussi que Mendy est un excellent gardien. Mendy a bien plongé, il a touché le ballon, mais ça a été un grand soulagement pour tous les Scousers ! Après ce but j'ai eu le sentiment que Liverpool allait remporter cette finale.

Les réalisateurs des télés anglaises vous remarquent souvent quand vous allez aux finales de Liverpool et font souvent des zoom sur vous. Est-ce la banderole 'Trust in Klopp' qui a fait votre popularité ?

J'ai fait cette banderole 'Trust in Klopp' quand l'entraîneur allemand venait d'arriver en 2015. Pourquoi ? J'ai la chance d'avoir rencontré des fans des années 60-70 qui ont connu la période Bill Shankly, notamment deux amis : John, environ 70 ans, et Jeff, qui a la soixantaine. Ils m'ont dit que Klopp avait la même passion que Shankly et qu'avec un peu de patience il allait remettre Liverpool sur les rails. C'est là que j'ai fait cette petite banderole et elle a commencé à apparaître à la télé. Hélas, Jürgen Klopp a perdu ses trois premières finales, en Europa League, en League Cup et en Champions League. C'était très dur pour nous, mais on a pris notre courage à deux mains et on n'a pas cessé de croire en ce nouveau manager. On a persévéré. Et lorsqu'il a commencé à tout gagner, les réalisateurs ont commencé à s'attarder sur ce message simple mais qui veut dire tellement : TRUST IN KLOPP. 'Three words very powerful'. Aujourd'hui il a perdu trois finales mais gagné 6 coupes ! Liverpool possède une équipe extraordinaire, avec des joueurs qui font rêver. Je suis juste chanceux d'avoir eu l'opportunité de présenter ce message au nom de tous les fans, en toute modestie.

Votre dernière banderole avec tous les trophées remportés depuis la venue de Klopp à Liverpool a besoin d'un coup de neuf. Qu'a prévu le 'king of banners' mauricien cette fois ?

Cette grande banderolle fait 5m30 par 1m30 avec Jürgen Klopp dessus avec 4 coupes. Mais quand les Reds ont remporté la League Cup en février, j'ai dû aller faire une extension chez un couturier qui a rajouté 1m20. Á présent, il faudra bien sûr rajouter la FA Cup et donc l'agrandir encore. Ça devrait être prêt dimanche contre Wolves et j'espère la soulever dans le Kop avec les 6 coupes. À Liverpool, nous ne sommes pas des 'plastics fans' on crée des vrais banderoles. (rires) Non c'est juste une fierté de proposer quelque chose d'original, fait à la main, avec mon propre design. C'est ma passion.

Pour conclure cette grande saison, vous croyez au triplé ou au quadruplé ?

Depuis tout petit, mon rêve c'était juste de voir un jour Liverpool jouer à Anfield. Mais grâce à dieu j'ai vu des centaines de matchs. En tant que fan on attend avec impatience le match contre le Real Madrid à Paris... Mais on n'oublie pas que le championnat est encore ouvert. On remercie West Ham pour avoir tenu City en échec dimanche (2-2). J'aurais préféré une victoire des Hammers mais on ne peut pas être trop gourmand... (rires) Il y a 10 ans 'Agueroooo' avait offert le titre à Man City aux dépens de Manchester United, à la dernière journée. Et cette fois ? Pourquoi pas 'Coutinhoooo !' avec Aston Villa. On a trois finales à jouer : Southampton, Wolves, le Real Madrid. Beaucoup de fans m'ont dit : 'something will happen in this title chase', moi je ne voulais pas y croire. Après le nul contre Tottenham, je pensais que le titre était perdu. Mais si Liverpool bat les Saints ce soir, la porte sera ouverte pour peut-être quelque chose de plus grand dimanche...