Cote d'Ivoire: Equipe du pays - Antoine Kambouaré futur sélectionneur des Eléphants ?

Selon plusieurs sources, l'actuel entraineur de Nantes serait le favori pour prendre la tête de la sélection ivoirienne de football. Le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football a décidé de confier les reines de la sélection à un expatrié, et de lui adjoindre un entraineur local.

Après donc la date butoir du dépôt des candidatures, un nom sur trois pour le poste d'entraineur principal et deux pour celui d'adjoint ont été communiqués par le Directeur Exécutif de la FIF ; Jean-Louis Gasset fait partie des trois candidatures retenues et pour le poste d'adjoint, le choix se fera entre Soualiho Haidara et Faé Emerse.

Cependant selon des indiscrétions, les deux autres postulants au poste d'entraineur principal seraient Frédéric Antonetti (Metz) et de Antoine Kambouaré (Nantes). Toutefois Antoine Kambouaré serait le favori. Il serait notamment accompagné dans sa tache par Soualiho Haidara, ex sélectionneur des Eléphants U23. En attendant de connaitre le nom du sélectionneur mercredi prochain, place aux rumeurs et spéculations.