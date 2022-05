Togo: L'UE renforce sa coopération avec le Togo dans la sécurité maritime

Lome — Une mission conjointe de l'Union européenne (UE) et de plusieurs de ses Etats membres (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Portugal et Italie) entame ce mardi une visite de trois jours à Lomé avec pour objectif de renforcer la coopération avec le Togo dans la sécurité maritime, a annoncé l'antenne locale de l'UE dans un communiqué.

Elle a ajouté que la frégate italienne Luigi Rizzo et le patrouilleur portugais NRP Viana do Castelo feront également escale à Lomé dans le cadre de l'initiative européenne des Présences maritimes coordonnées (PMC) dans le golfe de Guinée.

Conduite par le coordonnateur principal de l'UE pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, Nicolas Berlanga Martinez, cette mission s'inscrit dans "la droite ligne des actions menées par le Togo", a expliqué la Délégation de l'UE au Togo.

L'UE souhaite, par cette mission, "réaffirmer son engagement comme partenaire important du Togo dans la lutte contre l'insécurité maritime", a-t-elle ajouté.

Selon la Délégation, le mécanisme européen des PMC vise à accroître la capacité de l'UE en tant que "partenaire fiable et acteur de la sûreté maritime, en renforçant l'engagement opérationnel européen et en assurant une présence et une couverture maritimes permanentes dans les zones d'intérêt maritimes établies par le Conseil de l'UE, tout en promouvant la coopération et le partenariat en mer au niveau international".

Elle a rappelé que le Togo faisait d'importants efforts depuis ces dernières années dans la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée, accueillant en octobre 2016 un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique.

La Délégation de l'UE a ajouté que la Charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritimes signée par 35 Etats africains était le symbole de l'engagement régional et international du Togo sur l'épineuse question de la protection des mers et océans.