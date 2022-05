Congo-Brazzaville: Bouenza - Le Centre de formation et d'incubation de Kingoué ouvert aux jeunes désœuvrés

Le Centre de formation, de production et d'incubation "Saint-Joseph Artisan" de Kingoué, dans le département de la Bouenza, désormais opérationnel, accueille les jeunes bantous et autochtones, orphelins, désœuvrés qui y apprennent gratuitement les métiers de l'hôtellerie, la restauration, la couture, l'agro-pastoral...

La ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a inauguré le Centre de formation, de production et d'incubation "Saint-Joseph Artisan" initié par l'Association Maison du cœur-Amis du Congo (Amaco), le 14 mai. " Ce centre va aider les jeunes en leur offrant formations, conseils, orientations et accompagnement au financement qui sont souvent les freins au développement de nos très petites, petites et moyennes entreprises ", a-t-elle indiqué, en présence notamment du préfet de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou, et de Mgr Daniel Mizonzo, évêque du diocèse de Nkayi.

Ce Centre est l'initiative de l'Amaco soutenue par divers partenaires dont la Fondation des Mutuelles congolaises d'épargne et de crédit qui a apporté un appui financier à la réalisation du projet dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Le premier module de ce centre, déjà opérationnel, assure la formation dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, la couture, l'agro-pastoral avec un internat dédié aux filles. " L'autre module en cours de construction abritera les ateliers de la mécanique, de l'électricité, de la menuiserie ", a expliqué l'abbé Justin Ngamouna, président de l'Amaco.

" Nous, jeunes désœuvrés de Kingoué et des villages environnant qui avions perdu espoir, saluons cette initiative qui nous aidera à sortir de la précarité et trouver notre place sur le marché de l'emploi ", a déclaré Mayolo Nguimbi, donnant lecture du mot des apprenants.

En rappel, l'Amaco est une institution de l'Eglise catholique du pays, une organisation de la société civile dont la vision cadre avec celle du gouvernement, notamment en matière de promotion de la culture entrepreneuriale. Elle est un partenaire de l'Etat dans ses missions de protection des droits de la population, la jeunesse et les autochtones en particulier.