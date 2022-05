Congo-Brazzaville: Championnats NSIA Assurances - DGID, CHU, DGFE et Averda en demi-finale

L'équipe de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat interprofessionnel organisé par la Ligue de Brazzaville du sport du travail en dominant NSIA assurances, sponsor de la compétition, par un score de 2-1.

La DGID entend préparer le prochain match décisif dans de meilleures conditions afin de poursuivre son rêve de remporter le trophée. "C'est toujours important de pratiquer le football et c'est toujours important de gagner. Cette victoire nous qualifie pour les demi-finales. C'est une phase très importante. Nous n'allons pas nous faire des films avant. Nous allons aborder ce match tel qu'il va venir, on va se préparer pour le jouer avec la mentalité des gagneurs. Il n'est pas question de sous-estimer l'adversaire car nous regardons la fin du parcours. Le jour où l'on remettra la Coupe, que ce soient les Impôts qui la soulèvent ", a déclaré Ernaude Mbouni, capitaine et chef de service de la reglémentation.

Dans l'autre quart de finale, le CHU-B a pris le meilleur sur la formation de la Banque de développement de l'Afrique centrale par le score identique (2-1). Mal en point au début de la compétition, l'équipe du CHU-B a trouvé la bonne formule pour se montrer plus conquérante. " Depuis notre victoire contre l'équipe d'Averda, nous nous sommes mis en confiance et avons cru à notre qualification. En face, on avait une bonne équipe et nous ne retenons que la qualification. Nous envisageons aller jusqu'au bout, remporter ce championnat. Nous sommes une équipe très redoutable, toutes les étapes que nous avons traversées nous ont fortifiées et je pense que le meilleur est à venir ", a commenté son capitaine, Dorian Mpabikali, premier buteur de la rencontre.

Le 15 mai, les joueurs de la Direction générale des finances et équipements se sont qualifiés grâce à leur victoire sur ceux de la Banque postale du Congo 2-1. Averda a pris le meilleur sur Go sport 1-0.

Au nzango, les dernières rencontres ont vu le Centre national de radio et télévision s'imposer 33-26 devant la Banque des Etats de l'Afrique centrale. La Direction générale de la sécurité présidentielle a pris le dessus sur le CHU-B 37-29 puis Anac a dominé la mairie de Brazzaville 36-23