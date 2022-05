Algérie: Ouverture du séminaire international sur les amis de la Révolution algérienne

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mardi à Alger, l'ouverture des travaux du séminaire international des amis de la Révolution algérienne, organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger sous le thème "La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d'amitié entre les nations".

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, du conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, et du conseiller auprès du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, ainsi que des membres du gouvernement et des personnalités historiques et politiques.

Les participants à ce séminaire, placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, débattront de plusieurs thèmes relatifs aux valeurs humaines, aux chartes de la Révolution algérienne et son rôle dans le raffermissement des relations avec les nations du monde.

Les participants à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 60è anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, évoqueront, en outre, l'appui et le soutien des amis de la Révolution à la lutte du peuple algérien, en plus des conférences qui seront animées par des enseignants et chercheurs universitaires algériens et d'autres de pays frères et des témoignages d'amis de la Révolution, outre des expositions de livres, et de photos des amis de la Révolution.