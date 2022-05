Algérie: Sebgag - Nécessaire adhésion des associations à la gestion des maisons de jeunes

Chlef — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderezzak Sebgag, a insisté depuis Chlef sur la nécessaire adhésion des associations locales à la gestion des maisons de jeunes pour relancer l'activité juvénile et réhabiliter ces structures.

Intervenant en marge de l'inauguration de plusieurs infrastructures juvéniles et sportives dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya de Chlef, M. Sebgag a souligné "la nécessaire participation des associations à la gestion pédagogique des maisons de jeunes, car il s'agit là du meilleur moyen de relancer l'action juvénile et d'adapter la nomenclature d'activités aux besoins de cette catégorie".

Le ministre a ajouté que ses services œuvraient, dans le cadre d'une approche participative, à mobiliser les différents acteurs de la société civile, de manière à accorder aux associations fiables l'opportunité d'adhérer à la gestion des maisons de jeunes et à la promotion des activités juvéniles et sportives.

Le secteur de la jeunesse et des sports à Chlef s'est doté de quatre nouvelles infrastructures à même de promouvoir l'activité juvénile et sportive, en l'occurrence deux maisons de jeunes respectivement dans les communes de Chlef et Ouled Fares, un complexe sportif à Chettia et une maison de jeunes dans la commune de Sendjas.

Il a également donné le coup d'envoi d'une campagne de promotion des Jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en 2022 et d'une autre de lutte contre les fléaux sociaux en milieu juvénile, outre le lancement d'une maison de jeunes itinérante en faveur des enfants des régions éloignées.

Le ministre de la jeunesse et des sports avait entamé sa visite par l'inspection d'un centre de regroupement de l'élite sportive, du stade de football "Mohamed Boumezrag" et du complexe de proximité "Salaouatchi Mohamed", et tenu des rencontres avec le mouvement associatif aux siège de l'APW.