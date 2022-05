Congo-Kinshasa: Beni - Le député Grégoire Kiro plaide pour l'amélioration des conditions de vie des FARDC

Le député Grégoire Kiro a recommandé, ce mardi 17 mai, aux autorités du pays d'améliorer des conditions de vies des FARDC. Cet élu de la ville de Beni (Nord-Kivu) a fait cette recommandation en marge de la journée nationale de la révolution et des FARDC.

Grégoire Kiro a également souhaite que les Congolais rendent hommage aux militaires engagés depuis plusieurs années pour la restauration de la paix dans l'Est du pays, en proie à l'insécurité.

Il a notamment cité l'opération de traque des ADF : " Cette journée doit être une occasion de rendre un vibrant hommage aux militaires qui se battent avec abnégation et courage dans des conditions particulièrement difficiles jusqu'au sacrifice suprême pour essayer de restaurer la paix dans l'Est du pays et particulièrement dans la région de Beni, où ils mènent des opérations militaires contre les ADF ".

Selon lui, avec l'amélioration des conditions, les FARDC seront plus motivées sur différentes lignes de fronts. Il a par ailleurs proposé que les autorités fassent des réformes profondes au sein de l'armée nationale, en traquant ceux qui détournent des fonds débloqués en faveur des militaires.

En avril dernier, trois officiers militaires (deux lieutenants-colonels et un major) avaient été condamnés à deux ans de prison par la Haute cour militaire, siégeant en chambre foraine à Bunia (Ituri).Ces militaires étaient poursuivis pour détournement de rations alimentaires, des deniers publics et faux et usage de faux.