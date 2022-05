Soudan: Des forces conjointes lancent des campagnes préventives pour éliminer le crime dans la capitale

Khartoum — Les forces conjointes ont lancé hier des campagnes de prévention à grande échelle dans le cadre des opérations de sécurité intérieure et dans le cadre du plan du Comité de sécurité et de défense visant à freiner et à éliminer le crime et à tarir les réseaux criminels, visant la région Al-Ezba dans la ville de Bahri, Nord de Khartoum, et la région Al-Jughob dans Al-Hara 26, Ouest de Khartoum.

La campagne dans la région Al-Ezba dans la ville de Bahri a entraîné l'arrestation de 122 suspects et la saisie de 16 motos, 9 rickshaws et 2 tuk tuks

Par ailleurs, la campagne dans la région Al-Jughob a abouti à l'arrestation de 71 suspects et à la saisie de 17 motos, 9 rickshaws, 6 tuk tuks et 5 véhicules sans licence, en plus de la saisie de 2 pistolets et d'un grand nombre d'armes blanches.

Des mesures légales ont été prises contre les accusés dans les stations de police de juridiction, et les expositions ont été conservées pour les traduire devant la justice.

Il convient de souligner que ces campagnes ont atteint les objectifs souhaités dans la réalisation de la sécurité et de sûreté pour les citoyens.

Pour leur part, les citoyens de ces régions ont accueilli les campagnes avec l'acceptation et l'accueil, et ont déclaré leur solidarité et leur soutien aux agences régulières afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité et le maintien de la regle de droit.