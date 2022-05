Congo-Brazzaville: Sopéco - le gouvernement appelé à sauver l'entreprise

Le comité de direction de la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) s'est réuni, le 17 mai à Brazzaville, pour tenter de dresser l'état des lieux de l'entreprise publique et trouver des pistes de solution à la crise. Face à la situation peu réjouissante de la Sopéco, les administrateurs ont appelé à la responsabilité de l'État propriétaire.

La Sopéco traverse depuis plusieurs années une crise sociale provoquée par la baisse de ses activités. Les 241 agents de l'entreprise publique de la poste accumulent à ce jour plus de vingt-huit mois de salaires impayés et plusieurs mois de cotisations sociales non versées. Ils évoluent dans un environnement de travail jugé précaire et sans protection juridique.

L'entreprise fait également face à un manque " criard " de personnel qualifié, qui l'empêche de s'adapter aux nouveaux métiers postaux et à l'environnement concurrentiel, a souligné le président du comité de direction, Jean Joseph Paka. Les bâtiments et outils de travail de la Sopéco se trouvent dans un état vétuste, de même que la rareté des ressources financières l'empêche d'investir dans la durée.

Les membres du comité de direction ont recommandé, pour cela, la dotation d'une existence juridique à la Sopéco ; l'engagement de l'État propriétaire de la société à prendre ses responsabilités dans la résolution de la situation de crise actuelle ; la prise en charge de la dette de la Sopéco par l'État ; l'inventaire des niches possibles de ressources de la Sopéco. " Le comité de direction a demandé un assainissement du climat social de la Sopéco ; une amélioration de la situation administrative et financière des retraités... ", précise le communiqué final du comité.

En vue d'une sortie de crise, Jean Joseph Paka a exhorté les partenaires sociaux de l'entreprise à plus de responsabilité et à la sauvegarde, coûte que coûte, de l'outil de travail, pour éviter de compromettre son avenir. " L'espoir est permis, au regard des dernières initiatives prises par le gouvernement de la République, qui confie à la Sopéco des domaines essentiels de l'activité postale. Au regard de la complexité et du manque de pertinence de l'organisation structurelle actuelle d'une part, et face d'autre part à la situation tendue et critique de la trésorerie, les administrateurs ont jugé opportun de se prononcer sur la nécessité d'un redimensionnement de l'armature structurelle ", a-t- il déclaré.

Représentant le personnel à la session du comité de direction, Stell Gabiot s'est dit insatisfait des conclusions de la rencontre ; la question de management et de changement de l'équipe dirigeante n'ayant pas été prise en compte dans les recommandations des administrateurs.