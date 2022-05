Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Les deux grandes villes dotées de plans d'urbanisme

Brazzaville et Pointe-Noire viennent d'être dotées d'outils qui leur permettront de maîtriser leur développement urbain, à travers un projet de territoire concerté et partagé. L'objectif est de répondre aux enjeux de cohésion sociale, de compétitivité économique et de développement durable.

Réalisé par le groupement Urbaplan/Africurba/CAP consultants dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap), les plans locaux d'urbanisme permettent de localiser l'ensemble des domaines publics, de définir avec précision ce que sera l'accroissement de la ville les prochaines années.

Ces outils serviront, de même, à réserver et préserver les emprises nécessaires à l'implémentation des équipements socio-collectifs. En ce qui concerne le domaine privé, le plan local fixe les règles de construction selon une méthode de zonage. Ces outils offrent également un nouveau cadre législatif qui incitera les deux agglomérations à élaborer, modifier ou réviser leurs documents d'urbanisme par une meilleure intégration des aspects liés au changement climatique et à l'intelligence urbaine.

Présidant l'atelier de validation de ces plans, le 17 mai à Brazzaville, le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, a indiqué que " ces deux plans locaux d'urbanisme et les propositions faites fournissent au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, aux mairies de Brazzaville, Pointe-Noire et Kintélé ainsi qu'à l'ensemble des acteurs déconcentrés, des outils de planification, de gestion d'occupation du sol... ".

Pour sa part, le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a fait savoir que le plan d'urbanisme revêt une importance capitale, car il permet de maîtriser le développement de la cité.

" Les stratégies de planification et de gestion participative, de concertation, de sensibilisation et de formation des différents acteurs dans le cadre du Durquap, traduisent notre engagement à assurer un transfert effectif et progressif des différents ouvrages, des compétences et des ressources indispensables au développement de nos quartiers ", a-t-il déclaré.

Rappelons qu'en République du Congo la population avoisine aujourd'hui les 5,7 millions, dont les deux tiers en milieu urbain, avec un taux de croissance de 2,55%. Cette évolution constante a conduit à un déséquilibre urbain attribué au manque de viabilisation préalable des centres urbains qui connaissent un vieillissement irréversible dû à la faiblesse des mécanismes réglementaires, de financement adapté et au déficit en logements décents à coût modéré.

Signalons que la cérémonie a connu la participation des ministres des Affaires foncières, du Plan et de l'Environnement.