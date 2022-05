Congo-Kinshasa: Beni - Les sacrifices consentis par les FARDC méritent une reconnaissance (CRDH)

Les sacrifices consentis par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) méritent une reconnaissance, a estimé la Convention pour le respect des droits humains (CRDH). A l'occasion de la journée du 17 mai, dédiée à l'armée, cette structure salue les efforts de l'armée dans le processus de la restauration de la paix.

" Bien qu'il n'existe jamais une sécurité au top partout dans le monde entier, l'armée a fait e qu'il pouvait faire, et nous l'encourageons plus par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, et à tout ce qui se passe en territoire de Beni ", a indiqué le chargé de monitoring de la CRDH, Elie Kiyonga.

Pour lui, l'Etat devrait se souvenir des familles des militaires tombés sur les champs d'honneur, sacrifiant leurs vies pour la population :

" Réellement, toutes les âmes qui nous ont quitté au sacrifice de leur sang, que l'Etat se souvienne de tous les militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur, à cause bien sûr du sacrifice qu'ils sont en train de donner à l'égard de notre population. "

Il loue les efforts des militaires congolais, en dépit des problèmes qui restent à régler, en vue de la restauration totale de la paix dans l'Est du pays.

" L'armée est en train de faire d'efforts, nous l'encourageons pour cela. Néanmoins, il y a encore un plus grand travail à faire, l'armée doit faire encore plus d'efforts pour améliorer et pour faire assez de travail plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ", a ajouté Elie Kiyonga.