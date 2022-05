Afrique: Homophobie - On ne peut même plus refuser de courber l'échine !

J'aime beaucoup le football... le regard tourné vers les gradins, surtout quand une caméra zoome sur un joli profil aux couleurs d'une des équipes de la place. Le reste je m'en tape. C'est de notoriété publique.

Quand je me mêle du sport roi, n'attendez pas de moi que je vous joue les Antoine Bell d'après match. Hors de question pour moi de m'enquérir de la minute à laquelle le but est marqué, suite à un coup franc ou à un hors-jeu. Seule m'intéresse l'ambiance qu'il y a autour du match.

Ainsi donc, j'ai été tiqué par la polémique autour de ce joueur sénégalais du PSG, Idrissa Gueye qu'il se prénomme, qui aurait refusé de prendre part à la 37e journée du championnat français dédiée à la promotion de la lutte contre l'homophobie. Ce dernier avait demandé à être écarté pour le match contre Montpellier dimanche dernier, tous les joueurs professionnels devant, entre autres, arborer un maillot aux couleurs arc-en-ciel pour soutenir l'homophobie.

Pour comprendre bien ce que c'est l'homophobie, je me suis engouffré dans Wikipédia, qui a vite fait d'éclairer ma terne lanterne en m'expliquant que ce serait " le mépris, le rejet violent, ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être.

L'homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations, et cela peut se manifester par de la peur, de la haine, de l'aversion, du harcèlement, de la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT ", la communauté LGBT étant essentiellement composée des Lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres.

Ce qui m'horripile au plus haut point est que pour cette prise de position, le pauvre incriminé, qui ne veut pas du tout qu'on confonde son patronyme Guèye à Gay, s'est attiré les foudres de cette communauté LGBT, lobby de plus en plus en puissant, et d'une bonne partie de la communauté dite internationale qui a le culot de décider de qui doit bénéficier de l'aide à l'aune de la lutte contre l'homophobie.

Mais pourquoi s'acharne-t-on tant contre Idrissa Gueye ? Que chacun puisse donner son c... à qui il veut, je le veux bien. Un de mes amis aimait à ironiser qu'il serait prêt à être homosexuel à condition que ce soit lui qui enc... A considérer que le joueur estime que porter ce maillot va à l'encontre de ses valeurs, où se trouve le problème ? Si cette posture n'est pas possible, autant dire que c'est lui-même qui serait victime de discrimination à rebours. Si vraiment la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, la tolérance tant prônée pour la communauté LGBT doit être tout aussi de mise pour le joueur sénégalais, lui qui ne tient pas à ce qu'on fasse l'amalgame entre patronyme Guèye et Gay.