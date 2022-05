Cote d'Ivoire: 9e édition des RIGES Abidjan 2022 - Les entreprises ivoiriennes invitées à tisser des partenariats d'affaires

La 9e édition des Rencontres internationales des grands évènements sportifs (Riges) organisée par Business-France (agence de l'internationalisation des entreprises françaises) a été lancée ce mardi 17 mai 2022, à Abidjan. Entre 200 et 400 personnes participent à cet événement.

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qui a procédé à l'ouverture de la rencontre, a exprimé sa reconnaissance à la France pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter ce grand événement. Qui implique les acteurs majeurs de l'écosystème international de l'économie sportive.

Selon lui, les Riges Abidjan 2022 placent la Côte d'Ivoire au cœur de la dynamique mondiale des marchés et viennent confirmer, avec la Cop15 sur la désertification qui se déroule en ce moment à Abidjan (du 9 au 20 mai 2022), que la Côte d'Ivoire est une terre de croissance et d'opportunités. " C'est le symbole de la renaissance d'une nation grâce au leadership du Président Alassane Ouattara ", a-t-il dit.

Economie sportive, accélérateur de création de richesses:

Pour Patrick Achi, les Riges Abidjan 2022 cadrent avec l'ambition de la Côte d'Ivoire de faire du sport un levier stratégique, pour un pays rassemblé, d'une part et d'autre part que l'économie sportive accélère la création de richesses et les opportunités professionnelles pour une jeunesse forte.

" Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la Can 2023, que les Riges permettent de nouer des contacts de qualité pour faire de ce secteur un catalyseur de développement ", dira-t-il. Avant d'encourager les entreprises ivoiriennes à entretenir des relations d'affaires au cours de ce rendez-vous.

Quant à Sébastien Vicente, chef de service de Business-France, il a salué ce partenariat avec la Côte d'Ivoire. Avant d'ajouter que ce sont une vingtaine d'entreprises françaises qui ont effectué le déplacement d'Abidjan pour participer à ce marché international de la filière, placé sous le signe de la relance.

De grands événements à venir:

" Cette rencontre qui est la première en Afrique traduit la connivence entre la France et la Côte d'Ivoire. Habituellement organisée en France, le fait qu'elle se tienne en Côte d'Ivoire est le signe de l'organisation prochaine de très grands événements dans les deux pays. Notamment la Can 2023 en Côte d'Ivoire et pour la France, la Coupe du monde de Rugby 2023 et les Jo 2024 ", a indiqué Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.

Pour Paulin Claude Danho, ministre ivoirien des Sports, c'est une belle opportunité d'accueillir un tel événement qui se tient habituellement en France. " C'est un moment de partage d'expériences en termes d'hébergement et d'infrastructures connexes. On se prépare aussi pour optimiser l'organisation de la Can 2023 (pérennisation des infrastructures et renforcement des capacités) ", a-t-il dit.

" Les débats suscités par la récente élection à la Fédération ivoirienne de football (Fif) montre qu'il faut désormais associer sport et initiative économique. Aussi, la Can 2023 nécessite qu'il faut s'assurer de la promotion des évènements et leur insertion dans le circuit économique et commercial. Cette rencontre est donc une occasion pour les entreprises ivoiriennes d'améliorer leurs rapports à l'économie sportive ", a indiqué Aka Anodjo, 2e adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Port-Bouët où a lieu la rencontre. Avant d'ajouter que le sport n'est plus synonyme d'oisiveté mais une réalité économique.

Initié en 2013, Business-France est le plus grand rendez-vous d'affaires des acteurs de la filière à l'international, organisé à la veille des grands événements sportifs.