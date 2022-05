Afrique: Cyber Africa Forum 2022 - La CIE partage son expérience en matière de sécurité informatique

La deuxième édition du Cyber Africa Forum (CAF), placée sous le haut parrainage de Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, s'est tenue les 9 et 10 mai 2022, en la présence d'acteurs majeurs de l'écosystème de la cybersécurité. Elle est coorganisée par Ciberobs, plateforme de référence sur la cybersécurité́ en Afrique et Jeune Afrique Media Group. Ce fut l'occasion pour le Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) de partager son expérience en matière de sécurité informatique.

Cette rencontre a rassemblé plus de 500 personnes parmi lesquelles des décideurs de plus de 25 pays ont pris part à cet événement de référence avec 23 panels et plus de 80 intervenants dont quatre ministres venus de Côte d'Ivoire, du Congo et de RDC et également des hauts responsables et spécialistes venants de secteurs variés : banque, finance, assurances, énergie...

Axées sur le thème " Souveraineté numérique et protection des données, leviers de croissance économique pour le continent africain ", les discussions de cette deuxième édition abordent de l'émergence de nouveaux risques en matière de cybersécurité, liés aux pratiques associées à la numérisation des sociétés africaines (télétravail, finance numérique et/ou décentralisée, commerce en ligne, souveraineté dans un contexte de tensions géopolitiques...).

Au nom de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité, M. Antoine Djgigbenou, Directeur de la stratégie et de la transformation digitale est intervenu sur le thème suivant " E-commerce et industrie face aux nouvelles menaces sécuritaires ".

A l'en croire, en plus de la sécurité électrique faite par l'entreprise, la CIE fait également de la sécurité informatique une priorité. Aussi a-t-il fait remarquer que le vaste processus de digitalisation engagé à travers l'agence en ligne ou MACIE, la mise à jour des données à caractères personnels ne se fait pas sans la sécurité. La rigueur et le professionnalisme des équipes, dira-t-il, permettent une optimisation des mécanismes sécuritaires dans les différents processus de l'entreprise.

Et de préciser : " Nous avons la drone Academy à la CIE représentant l'usage des drones dans la région qui peut être considéré comme une menace par les Etats. Mais comme une opportunité que nous exploitons ".

La Compagnie ivoirienne d'électricité, a-t-il affirmé, a recours à l'utilisation des drones pour la surveillance des lignes hautes tensions et basses tensions avec un traitement analytique par derrière Pour M. M. Antoine Djgigbenou, la digitalisation offre énormément d'opportunités en entreprise. " Aujourd'hui nous pouvons bâtir un monde nouveau sur la base d'expériences pertinentes et responsables ", a-t-il soutenu.