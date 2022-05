Maroc: Kisumu - Une importante délégation représente le Maroc à Africités 9 (DGCT)

Nairobi — Une importante délégation composée de Présidents de collectivités territoriales et d'élus, ainsi que des représentants de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), relevant du Ministère de l'Intérieur, représente le Maroc à la 9ème édition du Sommet Africités prévu à Kisumu au Kenya du 17 au 21 mai, a annoncé la DGCT.

Des experts et d'autres acteurs en relation avec le thème du Sommet font également partie de la délégation marocaine, qui ambitionne lors de cet événement de communiquer sur l'expérience marocaine en matière de décentralisation et de régionalisation avancée, a fait savoir la DGCT dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit également de contribuer à l'échange et au partage des bonnes pratiques pour l'amélioration de la gouvernance des affaires publiques locales en Afrique.

Plusieurs sessions, ateliers et side-évents seront organisés par le Maroc lors de ce sommet, qui se tient sous le thème "Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine"

Ces événements, précise la même source, portent sur divers thématiques, dont les villes intermédiaires comme moteurs de développement territorial inclusif et résilient, la performance des communes, la transformation digitale des collectivités territoriales, ainsi que le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales (FACDI).

Le Maroc participe aussi au niveau du Salon d'exposition international des villes et des collectivités territoriales avec un stand d'une superficie de 192 m2, qui rassemblera la DGCT, les 3 associations des présidents des collectivités territoriales (ARM, AMPCPP et AMPCC) et d'autres partenaires institutionnels marocains, a-t-on ajouté de même source, notant qu'il sera également l'occasion de promouvoir la ville de Rabat en tant que Capitale africaine de la culture.

Evénement panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA), Africités se tient tous les trois ans depuis plus de 20 ans dans l'une des cinq régions du continent.

Le sommet a pour objectif de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement du continent et de contribuer à construire l'intégration et l'unité de l'Afrique à partir de ses territoires.